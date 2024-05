Jaké jsou první chvíle po postupu?

Je to příjemné. Málokdo si uvědomí, kolik je za tím práce. Každý rok se divím, jak můžeme jít pořád dál a výš. A vidíte, jde to…



A soudě podle toho, jak jste soutěží prošli, jste první zaslouženě…

Nevím o nikom jiném, kdo by měl být v ČFL víc, než my. Podle mě jsme jediný klub, který tam postoupil, aniž by koupil jediného hráče.



Už pár kol bylo víceméně jisté, že si postup vzít nenecháte, soupeři na rozdíl od vás od začátku jara ztráceli. Bylo těžké udržet se ve střehu?

Musím uznat, že jsme zvládli tři zápasy po sobě otočit a pak se dostal mančaft do takové fazony, že bylo těžké ho překonávat. Samozřejmě ve fotbale je to každý týden jiné, nás postihla slabší chvíle v úvodu sezony. Ale teď jsem věděl, že máme obrovskou sílu. O to jsem to měl jako trenér jednodušší.



Jak dlouho budete slavit?

Máme na to čtyři týdny. (úsměv) Ale ve hře o postup je i druhý tým v kraji, který si teď zkomplikoval situaci domácí porážkou s Holýšovem. Ale chceme jít za postupem i s béčkem, máme před sebou poslední tři kola. Půjdeme do toho naplno. Přeskupíme nějak síly a uvidíme, jak to dopadne, jestli budeme zase slavit.

A co pak, měl by Petřín na to, aby eventuálně zvládl obě republikové soutěže – áčko v ČFL a béčko v divizi?

Stoprocentně. Zase nám vychází z dorostu jedenáct kluků, všichni dostanou šanci. Skončili šestí ve druhé dorostenecké lize, mají svoji kvalitu. Ale kdyby se to s béčkem nepovedlo, tak se asi nezblázníme, i krajský přebor bude mít příští rok kvalitu.



Zatím je jistý postup do třetí ligy. Máte představu, jakou byste tam chtěli hrát roli?

Doufám, že tam nebudeme jen na skok. Chceme zůstat v ČFL trvaleji, to je jasné.

Navzdory tomu, že je filozofií klubu spoléhat na vlastní odchovance?

Jasně, na tom se nic nemění. A jestli přivedeme někoho zvenku, tak se bavíme o jednom člověku. Máme v týmu pět kluků 34 let a starší, je možné, že někdo z nich skončí. Ale zatím jsme to neřešili. Žádné nákupy však nečekejte.