Jak důležité je vítězství v Sokolově ohledně souboje o konečné první místo? V jarní části je pro nás důležité každé vítězství . Musíme se soustředit na každé utkání a dat do toho maximum. V Sokolově to bylo zatím nejtěžší utkání, co nás potkalo.

Z toho dvě byly pravou nohou, kterou máte dle slov trenéra pouze na opírání. Vyvrátil jste tak jeho tvrzení? Určitě jsem vyvrátil jeho tvrzení. Myslím si, že levá noha je trochu silnější, ale to nedělá z moji pravé slabou. Myslím si, že ho ještě překvapím, co se tyče mé “slabší” nohy.

Proti Sokolovu jste vstřelil tři branky. Kdy naposledy jste zažil tak úspěšný zápas? Co si pamatuji, na tak velké úrovni jsem nikdy v životě hattrick nedal, povedlo se mi to pouze v univerzitní lize.

Cítíte větší tlak na to, že by se mohl povést historický úspěch?

Tlak je na nás obrovský, ještě když je naším cílem postoupit do třetí ligy.

Poslední dva zápasy jste měli hodně divoké. Máš radši taková utkání, kdy se to přelévá ze strany na stranu a do poslední minuty se neví, kdo vyhraje?

Osobně mám raději zápasy takové, které máme pod kontrolou a určujeme tempo hry my.

Čím to je, že se vám daří překlápět ty vyrovnané zápasy na vaši stranu?

Máme skvělou partu, bojujeme jeden za druhého, což je myslím to, že nám pomáhá v těch rozhodujících momentech.

