Na podzim, který opět poznamenala pandemie koronaviru, jste odehrál 545 minut, ve kterých jste z pozice levého obránce vstřelil dvě branky. Byl jste spokojený se svými výkony?

Dvě branky mě samozřejmě moc potěšily, i když za šest celých zápasů jsem měl dát určitě více gólů. Alespoň podle počtu šancí, které jsem měl. Moje výkony se mi v určitých zápasech nelíbily, ale jinak jsem spokojený a to, co jsem odehrál, hodnotím spíš kladně (úsměv).

V osmi zápasech jste dokázali vybojovat plný počet bodů a s přehledem se nacházíte na prvním místě tabulky. Jak hodnotíte zkrácený podzim z pohledu týmových výkonů a výsledků?

I když máme opravdu skvělý tým, takový nástup do soutěže nečekal asi nikdo. Je však pravda, že třeba zápas s Rokycany jsme rozhodli až v nastavení a ještě díky vlastnímu gólu. To bylo celkem štěstí, ale i to k fotbalu patří. Jinak jsme sedm zbývajících soubojů vyhráli bez výraznějších problémů.

Co říkáte na rozhodnutí FAČR, která i před prodloužením nouzového stavu, předčasně ukončila podzimní část amatérských soutěží?

Podle nárůstu počtu nakažených jsem tak trochu tušil, že se podzim pozastaví nebo předčasně ukončí. Za celý tým ale můžu říct, že nás to fakt hodně mrzí. Sezonu jsme měli opravdu skvěle rozehranou…

Věříte, že se sezona (alespoň ta divizní) stihne na jaře kompletně dohrát?

Věřím, že kdyby se začalo hrát třeba o měsíc dřív, tak se sezona dohrát stihne.

A kdyby se po novém roce nedohrál ani podzim?

Už vloni jsme přišli o postup do ČFL, a kdyby se něco podobného mělo opakovat i letos, bylo by to pro nás velké zklamání. Každopádně, kdyby k tomu skutečně došlo, asi bychom se s tím museli srovnat. Nikdo za to, co se teď děje, nemůže.

Jak se v době nouzového stavu a zákazů udržujete v kondici? Máte od trenéra Purkarta individuální plány, které musíte plnit?

Ale jo, trenér nám občas pošle nějaký plán tréninku, co by si představoval, abychom naběhali. Jinak chodím běhat i sám a občas si doma zaboxuji.