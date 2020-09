„Pomohl nám výborný start do zápasu, kdy jsme brzy vedli o tři branky, což nás hodně uklidnilo. Mohli jsme tak hrát nadále svoji hru a byla zároveň možnost si i vyzkoušet nějaké taktické věci. Větší šanci dostali i střídající hráči, kteří nezklamali. Kraml a Pecháček vstřelili i branku,“ pochvaloval si trenér přeštického týmu Stanislav Purkart.

Poločas: 0:4. Branky: 15. a 52. Mudra, 8. Šmídl, 17. Beránek, 30. Arzberger, 80. Kraml z penalty, 83. Pecháček. Rozhodčí: Haleš. ŽK: 2:0. Diváci: 150.

Sestava Přeštic: Jar. Rojík – Duchek, Böhm, Suchý, Chocholoušek, Arzberger (56. Vilček), Mudra (68. Kadar), Tadeáš Přibáň (68. Kraml), Skála, Šmídl (56. Pecháček), Beránek (77. Bešta). Trenér: Stanislav Purkart.

Rokycany – Katovice 4:4

„Takový zápas jsem snad nikdy ve své hráčské ani trenérské kariéře nezažil. Vedli jsme už o dvě branky, ale sami si to pak zkomplikovali. Kluci zaslouží pochvalu za to, že to nevzdali a dokázali nakonec vybojovat dva body. Několikrát nás v zápase podržel brankář Houdek, který pak vychytal i penaltový rozstřel,“ těšilo hlavního trenéra vítězů Milana Dejmka.

PK: 4:2. Poločas: 2:2. Branky: 31., 41. a 90. Procházka, 29. Debellis – 40. Kadula, 42. Repa, 54. L. Bálek, 71. Požárek. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 0:2. Diváci: 200.

Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Glazer, Procházka, Debellis, Lehký (61. Plzák), Ineman (46. Jan Hereit), Koranda (53. Stejskal), Laubr (53. Kroc), Ženíšek, Denk (78. Vaščák). Trenér: Milan Dejmek.

Petřín – Sedlčany 5:2

„Podali jsme určitě o poznání horší výkon než před týdnem proti Doubravce, ale body se počítají. Jsem rád, že jsme to za stavu 0:2 nezabalili a nakonec zápas otočili. Proti silnějším týmům by nám však tento výkon stačit nemusel,“ uznal kouč Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:2. Branky: 36. Bendl, 46. Šimáně, 57. Vohrna, 58. Provod, 88. Štefl – 18. Hašek, 21. Krůta. Rozhodčí: Doubek. ŽK: 3:2. Diváci: 120.

Sestava Petřína: Hrabačka – Trojovský, Šimáně (87. Voves), Vinkler, Fiala (46. Zoubek), Klich, Lisý, Provod (72. Bednář), Vohrna (76. Bílik), Bendl, Heller (72. Štefl). Trenér: Radek Vodrážka.

M. Lázně – Klatovy 0:0

„Vezeme si domů dva body ze hřiště soupeře, takže jsem spokojený. Myslím si, že jsme podali velmi dobrý kolektivní výkon, a to je ve fotbal základ,“ má jasno kouč Klatov Michal Hoffmann.

PK: 3:4. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 2:3. Diváci: 180.

Sestava Klatov: Novák – Tříska, Krásný (57. Aizner), Janda (51. Mészáros), Diviš, Krejčiřík, Vacek (64. Daněk), Brabec, Sojka, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Cheb – Doubravka 0:1

„Vyrovnaný zápas, v němž se štěstí přiklonilo na naši stranu. Svoji gólovou šanci jsme využili, kdy se Venca Světlík trefil pěkně po centru ze standardky. Po vysoké prohře s Petřínem, kdy na hráčích ležela trochu deka, jsou to pro nás enormně cenné tři body,“ mohl být spokojený kormidelník Doubravky Zbyněk Kočí.

Poločas: 0:0. Branka: 77. Světlík. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 3:0. Diváci: 150.

Sestava Doubravky: Luhový – Krejčí (74. J. Trojanec), Rozboud, Künstner (83. Fleissig), Nový, Patrovský. Světlík, Řehoř (65. Ungr), Novák, Drtil (65. Šural), Paul. Trenér: Zbyněk Kočí.

Mýto – Č. Budějovice B 0:2

Jihočeši přijeli do Mýta posilnění o několik hráčů z A týmu. Mezi nimi byl pro Plzeňany známý Ubong Ekpai. Domácí přesto drželi dlouhou dobu krok se soupeřem. Do vedení se dostaly Budějovice před pauzou, kdy se ze standardní situace trefil nádherně Čolič. Po pauze přidal další gól Matoušek.

Poločas: 0:1. Branky: 42. Čolič, 47. Matoušek. Rozhodčí: Šlajs. ŽK: 0:1. Diváci: 250.

Sestava Mýta: Vild – T. Zajíček, Martin Brož, Jiří Hereit, Marek Brož, Štych (55. P. Zajíček), Slavík (63. Brudna), Vileta (83. Melka), Staněk, Frizoni, Lávička. Trenér: Luboš Vašica.