Spanilá jízda fotbalistů Přeštic pokračuje. Svěřenci trenéra Stanislava Purkarta zvítězili ve šlágru 6. kola FORTUNA divize A doma nad rivalem z Petřína 3:1 a stále v soutěži neztratili ani bod. Ke třem bodům pomohl dvěma góly už v prvním poločase v dobré formě hrající útočník Tomáš Arzberger. Neuspěly naopak Rokycany, které v Mariánských Lázních sice díky dvěma zásahům Korandy vedly 2:1, ale nakonec po těsně porážce 2:3 odjely domů s prázdnou.

FK Robstav Přeštice (žlutí) vs. SK Petřín Plzeň (červení) 3:1. | Foto: Deník / Martin Mangl

Přeštice – Petřín Plzeň 3:1

„Myslím si, že jsme začali dobře a v prvním poločase jsme na těžkém terénu soupeře přehrávali. Nedokážu si ale vysvětlit to, jakým stylem jsme vstoupili do druhého dějství. Petřín převzal iniciativu hry a my si koledovali o gól. Nakonec jsme ho i dostali. Po něm si však asi kluci uvědomili, že musí přidat a zlomili to třetí brankou. Ta utkání definitivně rozhodla,“ říkal trenér přeštického lídra Stanislav Purkart.