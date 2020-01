Po těsné porážce na hřišti druholigového Baníku Sokolov (1:2) se svěřenci trenéra Stanislava Purkarta střetli opět s týmem, který hraje vyšší soutěž. A to s Jiskrou Domažlice, devátým mužstvem podzimní části ČFL.

Přeštice, které se netají vysokými ambicemi, favorita dokonale překvapily a po dobrém výkonu s ním uhrály cennou remízu 0:0. „Proti Domažlicím jsme měli k dispozici dvě kompletní jedenáctky. Obě skupiny si zahrály celý poločas. V prvním dějství byla podle mého názoru hra velmi vyrovnaná. Soupeř možná častěji držel míč na svých kopačkách, ale my byli nebezpečnější. Co si tak pamatuji, tak Jiskra měla pouze jednu šanci, kdy Marek Bauer napálil hlavou po rohovém kopu břevno. Naopak my si vytvořili čtyři nebo pět situací, které jsme měli vyřešit lépe. Třikrát jsme ani nezakončili, takže tady nás asi tlačí bota,“ hodnotil první poločas trenér Přeštic Stanislav Purkart.

Ve druhé půli se obraz hry přece jen změnil. Byli to Chodové, kteří byli v ofenzivě o poznání nebezpečnější. „Druhá parta už bohužel nepodala tak dobrý výkon. Nevím, čím to bylo, ale Domažlice nás zatlačily a své brankářské umění musel ukázat Matyáš Šampalík, který zlikvidoval dvě jednoznačné tutovky protivníka,“ přiznal kouč Purkart, který byl ale celkově s výkonem svých svěřenců spokojený.

„Remizovali jsme s týmem z vyšší soutěže. S výsledkem i hrou v prvním poločase jsem spokojený. Ve druhé půli už nám chyběl pohyb a agresivita,“ posteskl si kouč.

Ačkoliv několik desítek fanoušků v areálu plzeňské Doubravky, kde se utkání v sobotu odehrálo, branku nevidělo, rozhodně si přišlo na své. Soupeři si totiž vůbec nic nedarovali a do každého souboje šli na sto procent. „Hrálo se ve vysokém tempu, ale tak to musí být. Je to příprava, hráči bojují o místo v sestavě, navíc se chtějí proti papírově silnějšímu týmu ukázat. Jsem rád, že kluci do toho dali maximum,“ dodal přeštický kouč Purkart.