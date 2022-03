Soutěž rozehráli fotbalisté Přeštic více než dobře, mají našlápnuto k postupu do ČFL. „Jsme odhodlaní pro to udělat maximum,“ říkal před startem jarní části soutěží jejich trenér Stanislav Purkart.

„Zimní příprava byla velmi dobrá,“ pochvaloval si 52letý kouč navzdory tomu, že i jim ji komplikoval covid. „Absencí bylo víc než jindy, ale zase nebyly tak dlouhé. Věřím, že to problém nebude,“ doufá trenér Přeštic.

Spokojený byl i s výkony v přípravných zápasech, jen generálka s pražskou Aritmou se nepovedla. „Snad to varování přišlo v pravý čas,“ usmál se Purkart, který přes zimu sledoval i dění v týmech největších konkurentů.

„Ani Lom, ani Budějovice podle toho, co prohlašují, boj o postup nevzdaly. Nečeká nás snadné jaro,“ uvědomuje si, že náskok Přeštic na čele není tak velký.

„Nesmíme zbytečně ztrácet body, jako se nám to stalo na podzim. To by se nám teď krutě vymstilo, protože už to nebude kde dohnat,“ nabádá Purkart. Drobnou výhodou pro Přeštice může být, že oba největší konkurenty hostí až v závěru jara na svém trávníku.

V zimě došlo k jediné podstatné změně, z rezervy plzeňské Viktorie přišel Bohumil Havel, o kterého už měly Přeštice zájem před rokem, ale pak se vážně zranil. „Teď se ozval znovu a vzali jsme ho. Myslím, že to bude kvalitní posila do středu pole,“ vysvětloval Purkart a pochvaloval si, že mu zůstal kádr pohromadě.

„Nejvíc mě potěšilo, že všichni kluci chtěli zůstat. Už na konci podzimu jsme jim oznámili, že když budou chtít jít jinam, mají to říct včas, abychom přípravu zahájili v očekávaném složení, eventuálně měli šanci kádr doplnit. A nepřišel nikdo. To je pro mě dobrý signál, že mají chuť se za Přeštice porvat o postup do třetí ligy,“ doplnil kouč divizního lídra, který má v kádru i dva hráče se zkušenostmi z plzeňské Viktorie, záložníky Davida Štípka a Matěje Končala, i když ten úvod jara nestihne.

„Má dlouhodobě problémy se svalem. Bude se připravovat individuálně se specialistou na posilování, k týmu se vrátí, až bude úplně fit,“ říkal Purkart na adresu fotbalisty s třemi desítkami prvoligových startů.

I bez něho bude mít k dispozici dostatečně kvalitní a široký kádr. „Každý z kluků má v mančaftu svoji roli. Nejde říct, že to na někom stojí více a na jiném méně,“ spoléhá Purkart na vyrovnanost.

„Můžeme stavět na všech. A nejenom na jedenácti hráčích, ale na šestnácti, sedmnácti. Ať nastoupí kdokoliv, má týmu co dát,“ věří přeštický kouč, že právě tohle by mohla být výhoda v boji o postup do ČFL. „Ten mančaft budujeme dva roky, postupně jsme ho doplňovali i s ohledem na to, abychom pak mohli hrát třetí ligu,“ popisoval Purkart.

I podmínky jsou v Přešticích na divizi nadstandardní. „Ale nemyslím si, že jsou ti kluci tady nějak přeplácení. Je to adekvátní tomu, co chceme hrát,“ doplnil.

Soupiska FK Robstav Přeštice

Brankáři: Jaroslav Rojík (92), Matyáš Šampalík (98), Jan Švihořík (94).

Obránci: Jakub Kadar (99), Tomáš Skála (97), Ondřej Chocholoušek (94), Tadeáš Přibáň (92), Filip Vacovský (98), Václav Heger (94), Jan Medek (02), Tomáš Vilček (99).

Záložníci: Patrik Šmídl (97), Bohumil Havel (97), Sebastien Böhm (00), Martin Suchý (98), Lukáš Mudra (98), David Kraml (00), Jakub Bešta (88), Adam Beránek (91), Matěj Končal (93), David Štípek (92), Tomáš Půta (00).

Útočníci: Tomáš Arzberger (99), Ondřej Pecháček (01), Marek Vohrna (90), Jakub Papež (03).

Přišli: Bohumil Havel (Viktoria Plzeň B).

Odešli: Jakub Kadar (Mýto).

Trenér: Stanislav Purkart. Asistent trenéra: Jaroslav Kluska. Trenér brankářů: Jiří Krásl. Masér: Petr Štádler. Sekretář: Ladislav Langmajer. Předseda: Martin Kadaník. Prezident klubu: Radek Kozák.