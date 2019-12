ÚVOD JAKO PŘEDZVĚST PRVNÍ PŘÍČKY

Největší šance se před startem letošní sezony dávaly Přešticím, které po skončení uplynulého ročníku převzal zkušený trenér Stanislav Purkart, jenž předtím tři roky působil v klubu Viktorie Mariánské Lázně.

Tým pod jeho taktovkou i s přispěním výrazného posílení kádru šlapal. Byť v závěru jeho hra postrádala lesk z úvodu divizní soutěže. „Start do sezony nám vyšel. Udělali jsme dlouhou šňůru výher a dostali se do herní pohody. Závěr podzimu na nás asi trošku dolehl. Přestali jsme dávat góly, a i když jsme jich moc nedostávali, body tolik nebyly,“ přiznal Purkart, jemuž k úplné spokojenosti chyběly ještě tři čtyři body. „Ty jsme ztratily v domácím zápase s Katovicemi, kde jsme určitě neměli prohrát. Mrzí mě také ztráta v Sedlčanech nebo Chebu. Jsme ale první, takže podzim celkově musím hodnotit pozitivně,“ doplnil přeštický kouč.

PODZIM Z ŘÍŠE SNŮ, ZNÍ Z TÁBORA MÝTA

Druhým nejúspěšnějším krajským týmem v divizní skupině A bylo Mýto. Nováček, který mezi divizní elitu postoupil vloni až ze čtvrtého místa v krajském přeboru, zářil. Na prvního rivala z Přeštic ztrácí ze čtvrté příčky pouze tři body. A tak není divu, že v klubu z Rokycanska panuje spokojenost. „Podzim z říše snů,“ rozplýval se Luboš Vašica, kouč mýtského výběru. „Na to, jak rychle se tým po postupu poskládal, je čtvrté místo velkým úspěchem. Kluci za ten půl rok udělali velký kus práce,“ pokračoval.

Mýto nezlomil ani pomalejší rozjezd, kdy tři z pěti zápasů prohrálo. „Teprve jsme si zvykali na úroveň soutěže, v domácích zápasech s Katovicemi a Českými Budějovicemi jsme asi zkrátka museli zaplatit nováčkovskou daň,“ říkal muž, jenž v posledních letech vedl jako hlavní trenér konkurenční Přeštice nebo plzeňskou Doubravku.

SPOKOJENOST PANUJE I V ROKYCANECH, ALE…

Radost fanouškům na Rokycansku ale nedělalo jen Mýto. Konkurenceschopné byly i Rokycany, které budou do jarní části sezony vstupovat z šestého místa. „Cílem bylo na podzim získat přes 20 bodů, máme jich 26, takže v tomhle směru jsem spokojený. Ale byly i zápasy, ve kterých jsme propadli a které mě dopálily doběla,“ přiznal kouč Rokycan Milan Dejmek.

A které? „Nezvládli jsme zápas v Jindřichově Hradci, na Doubravce nebo druhý poločas doma s Hořovickem. Jak už jsem řekl, jsme spokojení, ale měli jsme podle mého názoru udělat víc bodů,“ míní rokycanský trenér, jenž doufá, že přes zimu udrží hráčský kádr pohromadě. „Pevně tomu věřím, možná bychom potřebovali i posílit. Každopádně na jaře se chceme pohybovat do šestého místa,“ říká odhodlaně.

SÁZKA NA DRAVÉ MLADÍ PŘINESLA OVOCE

Druhou polovinu tabulky startuje plzeňská Doubravka, která rovněž pod novým koučem sázela na mladíky. „Před sezonou jsme se rozhodli jít cestou mladých odchovanců, které v zápasech doplnili někteří zkušení kluci. Ukázalo se, že to byla velmi správná volba,“ liboval si trenér Zbyněk Kočí.

Zápasy jeho týmu na podzim divizní elity rozhodovaly maličkosti. Hned dvanáct duelů skončilo remízou nebo výhrou či prohrou o gól. „I s tak mladým kádrem jsme si dokázali, že můžeme hrát vyrovnaná klání s kýmkoliv. Až na druhý poločas v Přešticích jsme nikdy herně nepropadli,“ myslí si.

Trenér plzeňského týmu se navíc mohl opřít o služby obou mladých brankářů – Richarda Maříka s Jakubem Luhovým, kterým dával střídavě příležitost ukázat se. „Oba jsou velice kvalitní gólmani. Odváděli spolehlivé výkony, často nás svými zákroky drželi nad vodou. Troufnu si říct, že takhle vyrovnanou brankářskou dvojici nemá v divizi žádný jiný tým,“ tvrdí trenér Kočí.

FOTBALISTÉ KLATOV BOHATÝM BRALI…

Desátá příčka patří pošumavskému celku z Klatov, který v létě opustilo několik hráčů včetně trenéra Čadka. Na lavičku loňského překvapení divize usedl Michal Hoffmann, který vtiskl týmu novou tvář – tvář bojovníků. „Když jsem před sezonou k mančaftu přišel, odešlo několik hráčů. Kádr se moc neposiloval. Vydali jsme se cestou mladých nadějí. Ať už to byl Krejčiřík, Bošek nebo další kluci z dorostu. Nezklamali mě. Naopak, podle mého ukázali velký potenciál. Dále jsme stavěli na zkušených hráčích, co zůstali. Rojík, Janda, Diviš, jenž dal na podzim polovinu všech gólů, Lukeš nebo uzdravený kapitán Mészáros. Všichni předváděli velmi kvalitní výkony bez výrazných výkyvů,“ liboval si klatovský kormidelník.

„Chtěl bych určitě ještě pochválit Tondu Prančla, kterého jsme přivedli z Německa. I v 41 letech ukázal, jak kvalitním fotbalistou je,“ chválil zkušeného borce. Jeho družstvo v sezoně pokořilo několik favoritů. Dalo by se říct, že bohatým bralo. „Ale chudým dávalo,“ smutnil Hoffmann. „Dokázali jsme porazit Přeštice, České Budějovice, dva body jsme vybojovali v Katovicích, ale pak jsme ztráceli s týmy pod námi, to mě moc mrzí. Bodů mohlo být více,“ uvedl.

Na každý pád, v Klatovech se po hromadném úprku blýská na lepší časy. V okresní městě se navíc staví umělá tráva nové generace. „Konečně. Klatovy si tohle zaslouží. A neříkám to jen kvůli nám, chlapům. Je to dobrá zpráva i pro naše mládežnické kategorie. Je to obrovský přínos pro celý klub a jsem rád, že se to konečně dalo do pohybu,“ dodal.

PETŘÍN? MIZERNÝ ÚVOD, SKVĚLÝ FINIŠ

Nejhorším krajským týmem v první polovině divizního ročníku byl plzeňský Petřín. Za vše vlastně může jeho nepovedený start do soutěže, který tradiční klub nezastihl v dobrém rozpoložení. „Úvodní bitvy a nezdary nás hodně poznamenaly. Ze šesti zápasů jsme získali jediný bod,“ mrzelo trenéra Petřína Radka Vodrážku.

Pak se ale tým z plzeňských Slovan úžasně zvedl. Ve zbylých devíti duelech vybojoval osmnáct bodů. „Věřil jsem, že to zlomíme. Muselo to přijít. Začali jsme dávat góly, což nám v úvodu hrozně chybělo,“ hlesl kouč. „Celkově jsme na podzim získali 19 bodů. Po tom hrozném začátku můžeme být spokojení, ale kdyby nám tohle někdo řekl před začátkem sezony, bylo to pro nás určitě zklamání. Náš cíl se nemění, chceme skončit v první šestce. Myslím si, že na to máme. V zimě nás asi opustí Daniel Černý, který se vrátí do Domažlic, ale jinak bychom kádr měli mít stejný. Na jaře máme relativně dobrý los. S papírově slabšími týmy hrajeme doma a tyto zápasy rozhodně musíme zvládnout,“ uzavřel kouč.