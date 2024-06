Fotbalovým zákulisím nejen na Plzeňsku hýbe kauza odebrání licence FK Robstav, který skočil na 9. místě ve třetí lize, ale hrát ji nemůže. Svaz rozhodl, že musí práva na republikové soutěže po pěti letech převést zpátky na TJ Přeštice.

Fotbalisté TJ Přeštice vyhráli okresní přebor, teď se tým z jihu Plzeňska přesune až do divize, hrát však bude i I. B třídu. | Foto: David Koranda

Ano, už to tak vypadá, po středečním rozhodnutí VV FAČR přechází práva a povinnosti z FK Robstav zpátky na TJ Přeštice. Oba subjekty uzavřely před pěti lety smlouvu, která podle svazu vyprší 30. června 2024. Tuhle informaci Deníku potvrdil i Martin Drobný, předseda Řídící komise FAČR pro Čechy s tím, že Přeštice se v řádném termínu přihlásily do divize, nikoliv do ČFL, kterou hrál FK Robstav. Ten je momentálně bez soutěží…

Zatímco jeho majitel je rozhodnutím VV FAČF rozčarován a chystá se bránit soudní cestou, v Přešticích připravují tým pro divizi.

„Pro příští sezonu počítáme s dvěma soutěžemi v kategorii mužů a to divizí a I. B třídou,“ potvrdil Martin Kadaník za fotbalový oddíl TJ Přeštice. Na vyšší soutěž mají licenci od Robstavu, do té nižší postoupili jejich muži díky suverénnímu vítězství v okresním přeboru. Bude tedy potřeba sestavit prakticky celé jedno mužstvo, některé hráče mají Přeštičtí na hostování, zároveň rozjeli jednání o posilách. „Aktuálně intenzivně pracujeme na hráčském kádru,“ potvrdil Kadaník v prohlášení, které zaslal redakci e-mailem.

„Jako tradiční klub, který si klade za hlavní cíl výchovu mládeže, budeme mít v příštím soutěžním ročníku opět plné zastoupení mužstev napříč všemi mládežnickými kategoriemi od přípravek, přes žáky až po divizní dorost,“ doplnil.

„Rozhodnutí VV FAČR respektujeme, hodnotit nám ho nepřísluší. Stejně tak nebudeme komentovat výroky druhé strany,“ stojí závěrem v prohlášení TJ Přeštice.

Co tím měl na mysli?

FK Robstav napadá statutární zástupce TJ Přeštice.

„Nedodrželi dohody a žádají po FAČR licenci na ČFL, jejíž vybojování stálo velké finanční investice firmy ROBSTAV k. s. a hlavně klubu FK Robstav. Tímto jednáním nám způsobili škodu přes 24 milionů korun. Na FAČR poslali jen smlouvu z roku 2019, kterou sami v dubnu 2020 řádně vypověděli a další smlouvy – ústní, pak písemnou – úplně zatajili. Jsem připraven je zveřejnit. TJ Přeštice možná díky tomu neoprávněně čerpala dotaci na mládež,“ popisuje Radek Kozák v obsáhlém prohlášení, které má redakce k dispozici a vybírá z něho jen nejzajímavější pasáže.

„U soudu se bránit musím i kvůli finančnímu úřadu, protože jsem povinen ochránit svoje firmy i investice a bránit jejich znehodnocení,“ potvrdil Kozák s tím, že hodlá dál pokračovat ve fotbale a má připravené minimálně dvě varianty.

Každopádně bude zajímavé sledovat, jak se celá kauza vyvine?