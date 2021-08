V průběhu uplynulého týdne mu reportér Deníku prorokoval, že dá ve víkendovém duelu FORTUNA divize A v Mariánských Lázní gól. Klatovský obránce Jindřich Sojka mu však nevěřil. „V přípravě jsem už pár branek vstřelil, ale v soutěžním zápase v divizi jsem se ještě netrefil,“ vysvětlil.

Jindřich Sojka dal v divizi první branku. | Foto: Deník/Daniel Seifert

Jenže všechno je jednou poprvé a co bylo klatovskému mladíkovi predikováno, stalo se skutečností. Byť se jednalo o velice šťastnou trefu. „Z velké vzdálenosti po standardce střílel Adam Vacek. Já viděl, že míč jde hodně vedle brány, tak jsem do jeho pokusu strčil patu a se štěstím to zapadlo do sítě,“ popisoval dvaadvacetiletý Sojka svůj premiérový divizní zásah.