Na Doubravce jste v sobotu remizovali 1:1. Trenér a váš otec Radek hodnotil výsledek jako spravedlivý. Souhlasíte s jeho názorem?

Utkání bych zhodnotil hodně podobně. V první půli jsme nebyli tak dominantní na míči a neudrželi jsme vepředu balony. Z toho pramenila aktivita domácích. Do druhého dějství jsme změnili trochu systém hry a bylo to o poznání lepší. Tlačili jsme se dopředu, získávali jsme odražené míče a byli mnohem aktivnější než v první půli. Remíza tedy asi zasloužená je, každý tým byl lepší jeden poločas.

Jan Vodrážka v akci.Zdroj: Vlaďka Štychová

Co tedy chybělo k tomu, abyste si z městského derby odvezli plný počet bodů?

Stoprocentně lepší výkon v prvním poločase a větší kvalita v koncovce. Měli jsme tam pár dalších akcí, které šly určitě vyřešit líp, gólově. Ještě nám byla pro ofsajd neuznána branka. Bylo to těsné, takže nám chybělo i trochu štěstí. Ale nesmíme zapomenout ani na šance domácích, kteří celý zápas hrozili hlavně ze standardek, které měli velmi kvalitní.

Ještě vloni by se po nerozhodném výsledku v divizi kopaly penalty. Letos už ne. Je to tak správně?

Popravdě? Vůbec netuším, jestli je to správně nebo ne. Kdyby nám někdo slíbil, že každý rozstřel vyhrajeme a získáme druhý bonusový bod, určitě bych penaltový rozstřel nerušil (smích). Ale penalty jsou loterie, takhle bude rozdělení bodů možná spravedlivější a osobně s tím nemám problém. Je to jen o zvyku a možná jde o nějaký způsob zvýšení profesionality ve vyšších soutěžích.

Pojďme teď k vaší brance, která padla v 63. minutě utkání a nakonec pro vás znamenala bod. Jak padla?

Házeli jsme aut na levé straně, domácí hráč na míč hlavou nedosáhl a jen ho prodloužil za sebe. Míč se dostal ke mně, já si ho píchnul okolo stopera a pak už jsem si byl jistý, co chci udělat. Vystřelil jsem na první tyč a byl z toho můj premiérový soutěžní gól za naše áčko. Osobně jsem za něj opravdu moc rád.

Dva zápasy, čtyři body. Jste spokojeni se startem nového ročníku FORTUNA divize?

Obrovsky důležité byly tři body z prvního zápasu proti Chebu. Teď jsme totiž mohli být na jednom nebo jen dvou bodech. Takhle máme body čtyři a držíme se stále v popředí tabulky, což je pro nás obrovská psychická výhoda. Vždycky to může být lepší, ale myslím, že za čtyři body můžeme být relativně rádi.

Už v pátek hostíte v předehrávce 3. kola jihočeskou Soběslav, která obě úvodní kola zvládla vítězně. Jaké utkání vás doma čeká?

Určitě to nebude nic jednoduchého. Soběslav patří každý rok k týmům, které se drží v horních patrech tabulky. Nezbývá nám nic jiného než podat stoprocentní výkon a já věřím, že máme potřebnou kvalitu na to, abychom Soběslavi uštědřili první porážku v sezoně. Na zápas se už moc těšíme.

Už jste proti ní někdy hrál?

Ještě ne, takže i proto doufám, že dostanu důvěru a vyzkouším si to (úsměv).

Na závěr se nemohu nezeptat: jaké je to mít za trenéra, který pro klub dýchá, vlastního otce?

Já osobně už to ani moc nevnímám. Taťka mě trénuje s drobnými pauzami od malička. Dokážeme spolu rozlišit, kdy se jedná o vztah hráč – trenér a kdy otec – syn.

A to neslýcháte někdy od svých spoluhráčů na toto rodinné téma nějaké vtípky?

Narážky vždycky byly, jsou a určitě i budou, s tím nic nenadělám. Snažím se, aby to nemělo negativní vliv na kabinu. Tak doufám, že se mi to daří (úsměv).