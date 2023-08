„Uvidíme po pěti kolech, jak na tom budeme. To nám dost napoví. Budu se opakovat, že chceme skončit lépe než v loňské sezoně, kdy jsme byli třetí. Tým je tady určitě silnější, než byl. Zároveň to ale neznamená, že nemůžeme být třeba i devátí,“ zůstává opatrný petřínský trenér Radek Vodrážka.

Právě stabilita kádru a jeho posílení předurčují plzeňský tým k bojům o příčky nejvyšší. „Kromě Zajíčka jsme nikoho neztratili a sami jsme posílili. Ani Provod nakonec do Domažlic neodešl a zůstává u nás. Zároveň přišli zkušení Nový s Mudrou a z dorostu vyšli talentovaní Treml s Flachsem,“ vyjmenovává posily dlouholetý lodivod celku ze Slovan.

Také další zástupce z krajského města, v minulé sezoně čtvrtá Doubravka posílila přes léto o několik hráčů, navíc ji povede zkušený lodivod Pavel Vaigl, který předtím působil řadu let ve třetiligových Domažlicích.

Přestože se předpokládá, že by mělo Senco míchat kartami v popředí, nový kouč klidní přehnané ambice. „Budeme se chtít pohybovat do pátého místa. S posílením jsme spokojení. Kdyby přišli ještě dva hráči, bylo by to lepší a ambice by také byly vyšší. Ale teď chceme pracovat s klukama, kteří tady jsou. Tým jsme jen lehce doplnili. Až v nějakém horizontu tří let bychom chtěli zabojovat o postup,“ vysvětluje klubovou filozofii Pavel Vaigl.

On sám se bude teprve seznamovat s kvalitou jednotlivých celků divize. „Věřím, že jsme na start soutěže dobře připravení. Pro mě je to zároveň něco nového, protože jsem v posledních letech působil ve třetí lize. Některé soupeře tak budu teprve poznávat. Až samotná soutěž ukáže, jak na tom doopravdy jsme. Chceme hrát především dobrý fotbal,“ říká bývalý fotbalista, který předtím na Doubravce působil jako hráč a později tady začínal po boku zkušeného Zdeňka Michálka trenérskou kariéru.

Během letní pauzy se posílilo Senco o dva zkušené třetiligové fotbalisty, stopera Rudolfa Nováka (Králův Dvůr) a záložníka Michala Mlynaříka (Domažlice). Z Německa přilákal plzeňský klub zkušeného obránce Jakuba Blažka. Zároveň se povedlo z Petřína přetáhnout Petra Zajíčka.

„Určitě nám pomůže Ruda Novák a Michal Mlynařík, kteří přišli z vyšší soutěže. Divize bude podle mě hodně vyrovnaná. Sám jsem zvědavý na začátek soutěže,“ dodává Vaigl.

NOVÍ TRENÉŘI CHTĚJÍ POSUNOUT SVÉ TÝMY DO VYŠŠÍCH PATER

Vzhledem k postupovým ambicím třetiligových Domažlic by mohla být černým koněm divize rezerva Jiskry. Ta půjde do podzimní části pod vedením nového trenéra Štěpána Hirschla, jenž nahradil Stanislava Vítovce. „Chceme vylepšit loňské desáté místo. Celkově chceme odehrát sezonu v klidu. Zároveň to ale nevidím na nějaké přední příčky. Spolupráce mezi áčkem a béčkem by měla znovu fungovat. Především v domácích zápasech bychom měli mít k dispozici kluky ze třetí ligy,“ říká nový kormidelník domažlické rezervy Štěpán Hirschl.

Změna na trenérském postu proběhla i v Klatovech, kde usedl na divizní lavičku mladý kouč Matěj Spěváček.Ten musel zpočátku počítat hráčské ztráty. Ze základní sestavy přišly Klatovy o Michala Marka (odchod do Švihova), Jakuba Brabce (Katovice) a Matěje Šoula (Tachov). Do Německa pak odešel velezkušený záložník Prančl.

Nadějný trenér se ale následně dočkal i posil. Z Mýta si vzal s sebou Martina Lávičku. Dalšími akvizicemi jsou také Jiří Mareš (příchod z Doubravky), Lukáš Prokop (Holýšov), Tomáš Vaněk (Německo) a Jakub Javorský (TJ Přeštice). Týden před startem soutěže posílil Klatovy mladý Filip Velfl z Domažlic.

„Chci dostat Klatovy zpátky do pohody, aby odehrály klidnější sezonu než loňskou a byly v tabulce co nejvýše. Za týmem stojím, má svoji kvalitu a věřím, že noví hráči se rychle připojí ke stávajícímu dlouhodobému jádru a budeme táhnout všichni za jeden provaz,“ věří Matěj Spěváček svému mužstvu.

ROKYCANY SI PŘEJÍ PROŽÍT KLIDNĚJŠÍ SEZONU

Hrobníkovi z lopaty doslova utekly Rokycany, které sice původně spadly z divize, ale nakonec se po administrativních přesunech udržely ve čtvrté nejvyšší soutěži.I Rokycanští tak budou chtít pod vedením trenéra Michala Veselého prožít klidnější sezonu.

„Nechceme skončit jako poslední rok. Cílem je být v horní polovině tabulky, takové páté, šesté místo. Povedlo se nám přes léto rozšířit kádr, když jsme zapojili další mladé hráče, k tomu jsme si stáhli i dva kluky z hostování. Generálka v podobě poháru s Doubravkou byla za nás dobrá. Pokud tak budeme hrát i v sezoně, nemám o nás vůbec strach,“ vysvětluje rokycanský kouč Michal Veselý.

CÍLE TACHOVA? BAVIT A ZACHRÁNIT SE

Divizním nováčkem je Tachov, který tak zakončil svoji několikaletou postupovou pouť tam, kde dlouhá léta působil.Tachov sice opustil kanonýr Lukáš Hudec, který ukončil hráčskou kariéru, ale jinak trenér Jaroslav Pták počítal posily. Z Německa dorazili Roman Umanskyi a Kirill Semenov. Z divizních Klatov získal Matěje Šoula. Dále pak přišli Jan Brejcha a Dominik Frank.

„Pohárové utkání s Klatovy ukázalo, že divizní zápasy s každým soupeřem budou náročné, budou rozhodovati maličkosti. Čeká nás hodně náročná sezona. Budeme chtít hrát atraktivní fotbal s cílem udržet divizi i pro další ročník,“ prozrazuje tachovský kouč Jaroslav Pták.

