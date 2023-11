Doubravka, Rokycany, rezerva Domažlic, Klatovy a nováček z Tachova se v divizní tabulce sešikovaly za sebou od 11. do 15. místa a na jaře je čekají náročné boje o udržení divizní příslušnosti. Právě na SENCU panuje velké zklamání. Před sezonou posílený tým sice nechtěl vyhlašovat žádné velké cíle, přesto rozhodně pomýšlel na vyšší příčky.

Doubravce (na archivním snímku ve žlutém) se na podzim příliš nedařilo, vybojovala jen patnáct bodů | Foto: Deník/Vladimír Klíma

„Není to pro nás dobré. Mysleli jsme si, že budeme mít tak o sedm bodů víc. Je to pro nás zklamání, ale nedá se nic dělat. Musíme pracovat na zlepšení a zvládnout lépe druhou část soutěže, abychom se v klidu zachránili,“ vysvětloval lodivod SENCA Pavel Vaigl.

Doubravka zaznamenala rekordní počet nerozhodných výsledků, když si hned z devíti zápasů odnesla právě jeden bod. „Remíz bylo opravdu moc. Někdy jsme měli i smůlu. V posledních dvou zápasech si vybrali slabší chvilku i naši gólmani, což nám také nepomohlo. Mrzí nás to. Zároveň v útočné fázi to nebylo takové,“ pokračoval ostřílený trenér, který působí v plzeňském celku od letošního léta.

Před sezonou dorazilo na Doubravku několik zkušených hráčů, další by měli v zimě přibýt. „Chceme jednoho až dva hráče, kteří nám mohou ihned pomoci. Rádi bychom přivedli někoho ve střední generaci okolo 25 let. Hlavní ale bude kvalitně potrénovat a co nejlépe se připravit na druhou část sezony,“ je si vědom Pavel Vaigl.

