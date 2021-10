/FOTOGALERIE, VIDEO, OHLASY/ V sobotním šlágru 14. kola FORTUNA divize A mezi domácími Klatovy a lídrem z Přeštic se očekávala vyrovnaná bitva. I proto, že pošumavské družstvo letos válí a doma získalo devatenáct z celkového počtu jednadvaceti možných bodů. Jenže předzápasové predikce Přeštice doslova rozmetaly na kusy.

14. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 (červení) - ROBSTAV Přeštice (žlutí) 1:4 (1:4). | Foto: Deník/Martin Mangl

O osudu utkání rozhodly výbornou hrou už v prvním poločase, ve kterém byly navíc velmi produktivní, nasázely čtyři branky a nakonec zápas ovládly jasně 4:1. „Dali jsme brzy krásný, ale trošku šťastný gól a pak jsme přežili velkou šanci soupeře. To byl jeden z klíčových momentů zápasu. V prvním poločase jsme pak dominovali a přidali další branky. Po změně stran už to o fotbale příliš nebylo. Takové nervózní a rozkouskované. Za tři body jsme ovšem moc rádi, udrželi jsme první místo a máme více klidu pro práci v zimní přípravě,“ pochvaloval si trenér Přeštic Stanislav Purkart, jehož tým má po polovině soutěže v čele čtyřbodový náskok. „To je skvělé. V úvodu sezony jsme na Lom ztráceli šest bodů, ale nám skvěle vyšla druhá část podzimu, Lom naopak trošku odešel. Do jara máme dobrou výchozí pozici,“ libuje si.