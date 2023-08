/FOTO/ Fotbalisté plzeňského Petřína zvládli sobotní utkání 4. kola FORTUNA divize A na půdě pražské Aritmy na jedničku. I když je čekal soupeř, který v nové sezoně doposud neztratil ani jeden bod, nezalekli se ho a po velmi dobrém výkonu ve druhém poločase zvítězili 3:1.

FORTUNA divize A, 4. kolo: SK Aritma Praha (na snímku fotbalisté v bílých dresech) - SK Petřín Plzeň (červení) 1:3. | Foto: Deník/Martin Mangl

V úvodním dějstvím přitom tým ze Slovan tahal za kratší konec provazu. Domácí fotbalisté byli na svém hřišti ve Vokovicích lepším týmem a měli několik dobrých příležitostí ke skórování. Aritma hrozila především po centrech ze stran, či standardních situacích. Petřín se k ohrožení branky nedostával.

„První poločas nebyl ze strany Aritmy vůbec špatný, ale od nás byl naprosto šílený. Aritma byla lepší, měla několik šancí, ale my jsme to naštěstí ustáli a všechno uskákali," oddechl si trenér Plzeňanů Radek Vodrážka. Jeho tým tak odešel do kabin za stavu 0:0 a stále živil naději na dobrý výsledek.

Do druhé půle přišlo na hřiště úplně jiné mužstvo. Petřínští byli rychlí, důrazní a nebezpeční. A rychle se po dvou slepených trefách (nejprve skóroval Šimáně, pak Demeter) ujali vedení 2:0. Komplikace nastala v 61. minutě, kdy se mladíček Treml ve snaze odvrátit míč do bezpečí srazil míč do vlastní sítě.

FORTUNA divize A, 4. kolo: SK Aritma Praha - SK Petřín Plzeň (červení) 1:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Aritma byla ve hře, ale zpátky na zem ji o chvíli později dostal opět Demeter, který vyhrál rychlostně-osobní souboj s domácím kapitánem Marešem, udělal kličku gólmanovi Aritmy a poslal kuličku do opuštěné svatyně. Petřín vedl 3:1 a výsledek si už do konce zápasu zkušeně a bez větších potíží pohlídal.

„Po prvním poločase, který jsme naštěstí přežili, jsme přeskupili řady a začali si vytvářet šance. Dali jsme tři góly a měli ještě další dvě tutovky, které mohly skončit brankou. Ve druhé půli to bylo od nás velmi dobré a tří bodů, které jsme tady získali, si velmi vážíme," ocenil trenér plzeňských fotbalistů.

Ten zároveň pochválil i domácí tým, který po snížení na 1:2 zkoušel všechno možné. „Když snížili, nadechli se. Emoce na jejich střídačce stříkaly. I když to není během zápasu příjemné, musím je pochválit. Protože i trenéři a realizační tým se snaží hnát své hráče dopředu a má to z jejich strany fakt koule," narážel Vodrážka na to, že po vlastní brance petřínského Tremla se domácí střídačka tak trochu zbláznila a v jistých chvílích působila jako smyslu zbavená.

FORTUNA divize A, 4. kolo: SK Aritma Praha - SK Petřín Plzeň (červení) 1:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Petřín je po čtyřech odehraných kolech díky vítězství na Aritmě pátý, přičemž na první místo příbramské rezervy ztrácí pouhé tři body. Další utkání čeká plzeňský tým už v úterý, a to od 17 hodin v rámci 2. kola MOL Cupu doma proti silným Mariánským Lázním. „Chceme postoupit," slibuje Vodrážka fanouškům.

SK Aritma Praha - SK Petřín Plzeň 1:3

Poločas: 0:0. Branky: 61. Treml vlastní - 60. a 68. Demeter, 59. Šimáně. Rozhodčí: Nešněra - Bahník, Švec. ŽK: 4:3 (42. D. Dostál, 52. Ielitro, 56. Novotný, 81. Červený - 34. Demeter, 53. Nový, 76. Flachs). Diváci: 150. Sestava SK Aritma Praha: Roub - Ielitro, Hodík, Löffler (64. Musil), Š. Dostál, D. Dostál, Mareš (69. Kozohorský), Macháček (64. Vožický), Novotný, Komárek, Červený. Trenér: Ladislav Prošek. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Bednář (46. Nový), Demeter (89. Hájek), Lisý, Flachs, Treml (69. Vanc), Šimáně (78. Maxa), Mudra, Klich, Vinkler, Kohout. Trenér: Radek Vodrážka.

