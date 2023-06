„Se sezonou jsme spokojení. Podzimní část tak úplně dobrá výsledkově nebyla, na jaře jsme naopak v některých zápasech měli i štěstí a skončilo to čtvrtým místem. Škoda jen posledních dvou zápasů, které jsme výsledkově úplně nezvládli. Mohlo to být tak o malinko lepší,“ zamrzelo hrajícího asistenta Davida Nováka.

Doubravecký matador bude na Senku pokračovat i nadále. Možná trochu překvapivě se ale natrvalo znovu vrátí jen na hřiště. „Měl bych pokračovat jako hráč. Trenérský tým bude v další sezoně dostatečně široký. Byl jsem tam především v době, kdy jsem byl zraněný a nemohl jsem hrát. Láká mě být stále na hřišti, kde je mi to bližší než na střídačce,“ vysvětloval čtyřiačtyřicetiletý stoper.

Horní Bříza bude mít po sestupu nového trenéra

Jak už David Novák naznačil, na Doubravce se změní trenérské složení. Hlavním koučem bude nově Pavel Vaigl, jeho asistenty pak Daniel Boček a Josef Michálek. Zároveň by měly na Doubravku dorazit i nové posily. Jistý je příchod stopera Rudolfa Nováka, který působil posledních pět let ve třetiligovém Králově Dvoře. Na volný přestup dorazil z Domažlic i zkušený Michal Mlynařík.

„Máme signály, že by měli přijít někteří hráči. Jsou ambice se pohybovat na předních příčkách. Ale co mám informace, měli by přijít tak tři hráči, takže to jádro týmu by mělo zůstat nadále stejné," dodal Novák.

O tom zda dojde po příchodu nového sponzora jen k drobnému posílení týmu, nebo větším změnám, ukáže až letní přestupové období.

