„Po těch třech bodech to lítá líp. je tak mnohem lepší pohled na tabulku než předtím, kdy jsme sbírali remízy. Rozdíl oproti začátku je ten, že jsme začali střílet branky. Hráči, kteří se pohybují v útoku, tak v každém zápase jeden z nich vyskočí a výrazně nám pomůže. Naposledy to byl proti Jindřichovu Hradci Provod, který měl 2+1," může se spolehnout Radek Vodrážka na své útočné laděné borce.

Petřín zaznamenal na podzim jedinou porážku. Právě ta lodivoda divizního celku mrzí nejvíce. „S Komárovem jsme prohráli jen kvůli tomu, že jsme hráli předtím ve středu pohár s Přešticemi. Nejsme tým, který dokáže hrát v týdnu dva zápasy, ale to asi v divizi nikdo. Bylo znát, že nám chyběly síly," přiznal Vodrážka, jehož tým ztratil v domácím prostředí i proti dvěma západočeským protivníkům, proti nimž měl v utkáních navrch. Nakonec však sebral vždy po jednom bodu.

„Mrzí nás remízy s Klatovy a Sencem. Obě mužstva jsme měli porazit, zvláště doma," dodal zkušený kormidelník.

Petřínští aktuální drží v divizi sérii desíti zápasů bez porážky. Rádi by ji udrželi až do konce. Hned o víkendu je však čeká těžký a nevyzpytatelný soupeř.

„V Příbrami to bud náročné, ale rádi bychom tam aspoň bod urvali.. Pak budeme mít volno, protože máme hodně chytrý tým a hned sedm hráčů jede na univerzitní mistrovství světa. S Tachovem tak budeme hrát až po konci podzimu. Ještě bych jim chtěl jednou poděkovat za to, že nám umožnili utkání přeložit. Pak ještě hrajeme v Soběslavi, což taky nebude vůbec lehké," vysvětluje Radek Vodrážka.

Plzeňský tým ztrácí na vedoucí Mariánské Lázně momentálně čtyři body. Po posledních událostech v lázeňském městě se ale dá jen těžko odhadnout, jakým směrem se klub bude posouvat.

„Zatím se ještě nic neděje, ale to se může rychle změnit. Všichni máme v paměti, jaké to bylo s Mýtem nebo například loni s béčkem Přeštic v A třídě. To už to byla pak najednou pomalu neregulérní soutěž. Teprve následující týdny ukáží, jak to s Mariánkami bude," dodává.

