Rodák z jihu Čech, který prošel mládeží českobudějovického Dynama nebo plzeňské Viktorie a dostal se i do reprezentačních mládežnických výběrů, se ale rozhodl zcela jinak. Dal sbohem profesionálnímu fotbalu a vydal se na studijní dráhu. Fotbal však šikovný středopolař zcela neopustil. Zamířil do nižší soutěže do divizní skupiny A, kde hraje za Lom, jednoho ze dvou největších konkurentů Přeštic na postup do třetí ligy.

Co vás vedlo k tomu, že jste se rozhodl v létě opustit vody profesionálního fotbalu?

Primárně to bylo proto, že jsem se rozhodl jít studovat. Jsem ještě ve věku, kdy mám motivaci jít na vejšku. Hned jsem věděl, že pokud se tak rozhodnu, že to nebudu moci skloubit s profesionálním fotbalem. Přemýšlel jsem o tom více než rok. Zároveň mi pomohlo v rozhodování i to, že v profesionálním fotbale jsem nebyl úplně šťastný. To vše aktuálně vyústilo, že jsem se rozhodl teď hrát půl roku fotbal jen na nižší úrovni. Vedle toho budu trénovat a připravovat se na přijímací zkoušky na vysokou školu.

Na jakou vysokou školu se hlásíte?

Chci jít studovat vojenský obor na Karlovu univerzitu. Vždy se každý diví, když mu řeknu, kam se chystám jít (úsměv). Po absolvování bych pak byl zaměstnaný pod ministerstvem obrany a měl bych na starost trénování vojáků, policistů nebo hasičů. Záleželo by, co bych si nakonec vybral.Měl jste v hlavě dlouho myšlenku, že budete studovat?Tím, že jsem byl v mládí často zraněný, jsem si uvědomil, že by bylo dobré se zaměřit i na něco jiného kromě fotbalu. Fotbalová kariéra netrvá dlouho, maximálně do třiceti, pětatřiceti, pokud zdraví vydrží. Beru to proto tak, že když to vše vyjde, mám pak na 40 let prakticky jisté zaměstnání… Zároveň někteří známí pracují právě u policie nebo u vojska. Ta myšlenka trénování vojáků mě nadchla a poslední dobou jsem jen vymýšlel, jak to udělat, abych to skloubil s profesionálním fotbalem. Zjistil jsem, že to ale nejde. Potom už to bylo jenom o tom, zda to zkusím hned, nebo ještě budu hrát profesionálně fotbal tři, čtyři roky.

Jak těžké to bylo rozhodnutí?

Bylo to nejtěžší rozhodnutí v dosavadním životě, protože od svých pěti let jsem každý den trávil fotbalem. Chtěl jsem vždy být profesionálním fotbalistou a zahrát si první ligu, což se mi splnilo. Hodně těžké to bylo také sdělit okolí. Reakce nebyly úplně kladné. Rodina a ti nejbližší ale stojí při mně, což je pro mě nejdůležitější. Je to víc než měsíc, co jsem se tak rozhodl, a jsem šťastný. Nelituju toho!Zmínil jste, že život profesionálního fotbalisty je náročný i po psychické stránce. Přesto i vaše budoucí práce bude mít z tohoto pohledu určité požadavky. V čem to podle vás bude jiné?Podle mě je docela rozdíl v tom, že ve fotbale je spousta proměnných, které člověk nedokáže ovlivnit. V kabině je dvacet hráčů, k tomu trenéři a další lidé. Ti mají vliv na tom, jaký vy pak předvedete výkon. V práci naopak má člověk jasně dané úkoly, které musí udělat. Pokud je neudělá, je pak za to přímo on zodpovědný. Není tam tolik ostatní vlivů. V tom je podle mě práce jednodušší.

Úplně s fotbalem ale nekončíte…

Zůstávám u něj částečně stále. V Táboře trénuji děti a každý víkend jsem na hřišti. Neberu to tak, že jsem fotbal úplně opustil. Obětoval jsem ale fotbalu patnáct let a už jsem mu nechtěl dávat stále každý den.

Nemrzí vás přesto, že jste dosavadní velkou část svého života věnoval právě tomu, abyste se stal profesionálním fotbalistou, a teď to vědomě opouštíte?

Samozřejmě mi vrtalo hlavou, že je škoda, že zahazuji něco, co jsem budoval. Z druhé strany jsem chtěl ale zkusit normální život mladého člověka. Hodně lidí do toho příliš nevidí a myslí si, že profesionální sportovci mají velké peníze a krásný život. Je to stresové prostředí a je tam hodně tlaku, který ne každý vydrží. Rozhodl jsem se proto teď pro jinou cestu.Profesionálním fotbalem se dá slušně živit, zvláště v mladém věku.

Lukáš Pfeifer na hřišti Petřína v dresu Lomu.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Jak jste se připravoval na to, že aktuálně už nebudete mít takové příjmy jako prvoligový fotbalista?

Musel jsem to hodně promýšlet. Ve dvacet letech jsou to hezké peníze, které hráč vydělává v první lize. Zase to ale není tak, jak si někdo myslí, že máme všichni velké platy. To se týká jen těch nejlepších klubů u nás. Snažil jsem se to proto udělat i teď tak, abych měl nějaké příjmy a nešel s penězi o tolik dolů. Trénuji dorost v Táborsku, něco mám i za hraní v Lomu, případně mám někdy i nějakou brigádu. Když si člověk chce dneska vydělat peníze, vždy si najde nějakou práci. Navíc až se dostanu na školu, tak už i během studia budu něco dostávat od ministerstva obrany. Navíc to určitě půjde nadále skloubit i s hraním fotbalu na nižší úrovni.

Říkal jste, že se připravujete na přijímací zkoušky. Jak náročné budou?

Budu se muset naučit dobře plavat a také se zaměřit na gymnastiku. Pak jsou tam i nějaké vědomostní testy. Přijímačky podle mě nejsou tak těžké, ale na prezenční studium se přijímá každý rok jen šest lidí. Jde o to se proto co nejlépe připravit a být mezi uchazeči nejlepší, abych měl jistotu, že se na školu dostanu. Věřím, že to zvládnu.

Necháváte si případně ještě otevřená zadní vrátka, pokud by to nevyšlo?

Dennodenně stejně trénuju, takže bych se dokázal podle mě hodně rychle vrátit, když by přišla nějaká nabídka.

Nezamotala vám hlavu ještě v létě nějaká nabídka?

Když se rozkřiklo, že jsem skončil s profesionálním fotbalem, tak mi volali a snažili se mě přemlouvat. Některé nabídky byly i zajímavé, něco bylo z naší první ligy nebo ze Slovenska. Příliš jsem o nich ale nepřemýšlel, když jsem se už předtím nedohodl na pokračování angažmá v Pardubicích a rozhodl se pro studium.

Kořeny mátě v jižních Čechách. Proč jste se přesto rozhodl právě pro divizní Lom?

Přípravu jsem zahájil s Táborskem, ale to bylo ještě předtím, než jsem se rozhodl hrát fotbal jen na nižší úrovni. Jinak jsem chtěl být někde na jihu Čech, odkud pocházím a mám odtamtud i přítelkyni.

V Lomu znám hodně kluků a i trenéry, takže se naše cesty spojily a hladce jsme se domluvili.Pomohly vám v rozhodování i postupové ambice, kterými se Lom netají?

Jsem soutěživý, takže jsem rád, že máme vysoké ambice a chceme zabojovat o postup do třetí ligy. Povedl se nám navíc i vstup do soutěže. Zatím můžeme být všichni spokojení.

Jak vnímáte rozdíl mezi první ligou a divizí?

Hodně lidí si myslí, že rozdíl mezi první ligou a divizí je obrovský, a měl bych teď dávat každý zápas tři góly (úsměv). Například ale, Když jsem byl v Pardubicích, tak jsme vypadli v poháru s divizním Kolínem. Takové překvapení se občas stane. Rozdíl vidím v tom, že v nižších soutěžích hráči chodí normálně do práce, v divizi trénují třikrát týdně a nemůžou být taky fyzicky připravení jako profesionálové. U nás v Lomu máme jinak po fotbalové stránce hodně kvalitní tým a někteří kluci, pokud by dali přednost fotbalu místo zaměstnání, by klidně mohli hrát fotbal profesionálně. To se týká například i Přeštic, kde je řada kluků, kteří hráli vyšší soutěž.

Přesto jste nedávno hrál ještě nejvyšší soutěž, měla by být tak znát na hřišti vaše fotbalová kvalita…

Samozřejmě cítím, že jsem na hřišti více vidět a měl bych být tahounem. Rozhodně nechci, abych postupně zapadl do nějakého průměru. Motivace mi rozhodně nechybí. Chci ze sebe vydat to nejlepší a být prospěšný týmu.