Sobotní zápas mezi plzeňským Petřínem a o záchranu bojujícím SK Klatovy 1898 nabídl čtyři branky a zisk tří bodů pro domácí tým. Petřínští potvrdili roli favorita a svého soupeře v rámci 23. kola FORTUNA divize A porazili 3:1. O svém vítězství klub ze Slovan rozhodl v závěrečných patnácti minutách první půle, ve kterých vstřelil všechny svoje branky.

Fotbalisté SK Klatovy 1898 (na archivním snímku hráči v modrých dresech) podlehli domácímu SK Petřín Plzeň (červení) 1:3. | Foto: Deník/Martin Mangl

„Ale vůbec to nebylo jednoduché. V první půli jsme pletli bič, ale ze tří pološancí se nám podařilo dát tři branky. Po změně stran jsme gól už nedali, ale paradoxně jsme si vytvořili více brankových příležitostí než v úvodní půli. I Klatovy ovšem hrozily, po kontaktním gólu mohly dát druhou branku, ale nás podržel brankář Suchý. Celkově jsme spokojení," uvedl po zápase hlavní trenér fotbalistů Petřína Radek Vodrážka, který se vrátil na lavičku svého týmu po šestizápasovém trestu, který vyfasoval od disciplinární komise Řídící Komise FAČR pro Čechy po úvodním jarním kole na půdě Katovic (1:1).

A jak utkání hodnotili v táboře Klatov? „Zápas bohužel rozhodly naše hlouposti během pěti minut. První branku jsme dostali ze standardní situace, kterou nepochopitelně nejsme schopni ubránit, a druhý gól jsme si dali v podstatě sami. Po půli jsme prohrávali o tři branky a byli jsme ve složité situaci," uznal univerzál klatovského týmu Michal Lukeš. Přesto se jeho tým nevzdal a bojoval až do konce. „Řekli jsme si, že do druhého poločasu trošku vylezeme a pokusíme se dát rychlou branku. To se nám povedlo, a v ten moment jsme domácí přehrávali. Trefili jsme tyčku a měli ještě další dvě šance, ale gól už jsme bohužel nedali," posteskl si třicetiletý fotbalista pošumavského družstva.

Ten si na závěr neodpustil rýpanec na adresu plzeňského Petřína. „Přeji domácím, aby už konečně postoupili a my s nimi už nemuseli hrát. Jedná se o tým, který nemám rád. Jejich hráči jsou neustále ukřivdění, lavička pořád brečí. A když k tomu přičtu pokřiky domácího - v uvozovkách - kotlíku, a výsledek, mám otrávený víkend," dodal Lukeš, jediný střelec Klatovských v zápase.

SK Petřín Plzeň - SK Klatovy 1898 3:1

Poločas: 3:0. Branky: 30. a 35. Demeter, 43. P. Zajíček - 49. Lukeš. Rozhodčí: Švagr - Doubrava, Gerhardt. ŽK: 0:3 (30. Šoul, 33. Presl, 60. Janda). Diváci: 120. Hřiště: areál SK Petřín Plzeň. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Bednář (90. Maxa), Demeter (82. Voves), Lisý, Klich, Kohout, J. Vodrážka (77. Tětek), Vanc (90. Šulc), Vinkler, P. Zajíček (77. Škarda), Provod. Trenér: Radek Vodrážka. Sestava SK Klatovy 1898: Novák - Ferko (70. Málek), Šoul, Presl (46. Vacek), Marek (87. Partyngl), Janda, Mészáros, Krejčiřík (87. Barborak), Holík (87. Prančl), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

