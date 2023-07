Petřín přilákal dvě ligové posily. Kdo se upsal diviznímu celku z Plzně?

Budou se muset vypořádat s odchodem záložníka Michala Provoda do třetiligové Jiskry Domažlicea střelec Aleš Demeter má zase zamířeno za prací i fotbalem do Německa. Ale zdá se, že fotbalisté divizního SK Petřín Plzeň si s tím hravě poradí. Alespoň se to dá usuzovat podle posil, jejichž příchod oznámili o víkendu.

Jan Mudra (vlevo) a Lukáš Nový | Foto: web SC Znojmo a FB Lukáše Nového

