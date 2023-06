Skvělou sezonu mají za sebou fotbalisté Petřína. Svěřenci trenéra Radka Vodrážky se umístili na třetím místě, což se jim povedlo naposledy před více než třiceti lety. Zároveň však zkušený trenér možná přijde v létě o dva důležité hráče.

SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) zažil povedenou sezonu. Radost tak na Petříně nechyběla. | Foto: Vlaďka Štychová

„Stále se náš progres nezastavuje. Uvidíme, zda to bude ještě pokračovat. Pro nás je to každopádně obrovský úspěch. Když jsem přišel z vojny, tak jsme v roce 1991 byli druzí. Následující rok jsme byli myslím třetí. A až teď jsme na to navázali,“ potěšil historický výsledek petřínského lodivoda, jehož celek nasbíral 50 bodů.

„Prohráli jsme doma s Tochovicemi, remizovali jsme se s Komárovem. Tyto zápasy jsme měli vyhrát. Důležité ale bylo, že se tým stále zlepšoval. Zároveň jsme sedm let nikoho nekoupili a sázíme jen vlastní hráče,“ cení si Radek Vodrážka úspěchu, který zařídili odchovanci Petřína.

V létě by však mohl přijít o dva stěžejní hráče. Kromě toho je ale na spadnutí návrat zkušeného útočníka. „Bude záležet, jak moc se tým obmění. Otazník visí u Demetera s Provodem, kteří by chtěli zkusit vyšší soutěž. Zároveň by se měl vrátit Mára Vohrna z Přeštic. K tomu ještě přijdou dva kluci z dorostu, kteří mají velký potenciál,“ prozradil kouč plzeňského celku.

