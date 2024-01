„Tonda Vobruba a Lukáš Kotěšovec se vracejí po vážných zranění. Do přípravy se navíc zapojí i Mára Vohrna. Už to vypadalo v létě, že tady bude, ale nedopadlo to, když dal přednost nabídce z Rakouska. Teď by tady na 99 procent měl zůstat," vysvětloval plzeňský kouč.

Právě zkušený útočník, jenž hrál předtím i za třetiligové Přeštice, může být pro jaro vítanou posilou, která ještě zvýší počet možností, jak bude moci Vodrážka složit útočnou skvadru.

Ten zároveň může počítat se všemi hráči, které měl k dispozici na podzim. „Je nás teď 31. Uvidíme během přípravy, zda někoho případně pustíme. Bude také záležet na tom, zda se nám budou vyhýbat zranění," dodal Vodrážka.

Kaznějov v zimě sehraje čtyři přípravné zápasy, na soustředění odjede do Blšan