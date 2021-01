Do té doby musejí týmy trénovat individuálně, nebo v omezených podmínkách, které stanovuje aktuálně stupeň PES.

„Trénujeme po dvojicích a čekáme, co se bude dít. Chceme být připravení na každou variantu, která může nastat. Já osobně si myslím, že se začne hrát. Otázkou je, zda to bude třináctého února, nebo o týden déle či až v březnu. Uvidíme, jak to dopadne,“ říká trenér divizního Petřína Radek Vodrážka, jehož ovečky se scházejí již od začátku ledna.

„Není jednoduché trénovat ve dvojicích, ale jde to. Musím říct, že jsme se za ten rok naučili věci, které jsme ani nemysleli, že někdy nastanou. Umíme už trénovat z domova, v šesti, teď i ve dvojicích. Doufám, že už nás další obdobná varianta nečeká,“ vysvětluje s trpkým úsměvem petřínský kouč.

„Vymýšlíme různé varianty, aby to bylo pestré. Je to pořád lepší, než běhat teď někde ve sněhu,“ má jasno Vodrážka.

Zpátky na hřiště má v plánu se vrátit v tomto týdnu i divizní Doubravka.

„Začneme trénovat po dvojicích. Uděláme různé stanoviště v rámci kruhového tréninku na hřišti. Chceme to takhle zkusit teď,“ prozrazuje lodivod SENCA Zbyněk Kočí.

Ohledně odhadu termínu, kdy by se znovu mohly rozběhnout soutěže, zůstává opatrný.

„Myslím si, že se začne hrát až v březnu, Je to takový můj tajný tip. V únoru by mělo přijít rozvolnění, kdy bychom znovu mohli trénovat v skupinách po šesti. Uvidíme teprve, zda to tak dopadne,“ je si vědom, že se v dnešní době dá těžko něco odhadovat, trenér Kočí.

Ten se rozhodl pro návrat zpět do doubraveckého areálu i z toho důvodu, že trénování v domácích podmínkách trvá již příliš dlouho.

„Kluci měli individuální udržování kondice. Ono se nedá nic moc jiného vymýšlet. Je to takové už únavné pro ně, nikoho už to příliš nebaví. I proto jsme se rozhodli, že to zkusíme po těch dvojicích. Navíc venku je mráz, takže se nedá ani pořádně běhat někde,“ vysvětluje Kočí, jenž se i zamyslel nad tím, jak by mohla vypadat jarní část soutěže.

„Myslím si, že hlavním cílem bude odehrát celkem těch patnáct zápasů, aby se mohl uzavřít letošní ročník podle pravidel, která byla před začátkem soutěží stanovena,“ vidí tuto variantu jako reálnou lodivod Doubravky.