Na klidném šestém místě přezimují třetiligové fotbalisté rezervy plzeňské Viktorie. Západočeši mohli pomýšlet ještě na vyšší příčky, ale v posledním kole se jim nepovedlo dovést do vítězného konce dobře rozehraný zápas na Dukle. I tak ale zakončili podzimní část sérií sedmi zápasů bez porážky.

Trenér béčka Viktorie Josef Parlásek může být s podzimní částí spokojený. | Foto: Martin Michalec

„Měli jsme tam pěknou sérii, ale zároveň čtyři utkání skončila remízou. Kdybychom některé z nich dotáhli do toho vítězného konce, bylo by to veselejší, ale jsme spokojení," řekl trenér béčka Viktorie Josef Parlásek, který opět, jak je již zvykem, zabudovával od začátku sezony nové hráče ve svém týmu.

„Ušli jsme kus cesty. V létě odešlo několik hráčů ze základní sestavy loňského ročníku. Doplnili to tak dorostenci dalšího ročníku 2004/2005. Někteří hráči si na dospělý fotbal postupně zvykli, někteří si ještě stále zvykají. Stále je každopádně před námi spoustu práce,“ vysvětloval čtyřicetiletý trenér.

Ten zároveň neočekává přes následující pauzu žádné velké pohyby v kádru. „Pouze zase posuneme několik hráčů z dorostu do přípravy, aby nasáli atmosféru v dospělém fotbale. A po přípravě uvidíme, kdo z nich případně u nás zůstane," pokračoval Parlásek.

Viktoriánky zakončily podzim postupem v poháru

I na podzim se chodili za rezervní tým Plzně rozehrávat prvoligoví fotbalisté Viktorie. Nejvíce jich zasáhlo do utkání s Královým Dvorem, v němž tvořili hned polovinu sestavy a pomohli k vítězství 3:1.

„Je to podle potřeby A týmu. My vychováváme hráče, ale zároveň se musíme jako béčko přizpůsobit potřebám prvního mužstva. Například dvakrát za nás byl Honza Sýkora. A musím říct, že jeho přínos byl pro nás obrovský. Fungoval úplně perfektně," chválil plzeňský trenér drobného ofenzivního hráče.

Josef Parlásek působí u béčka již třetí sezonu. „Je to stále podobné, i když ne vždy se začíná úplně od nuly. Zapracováváme nové hráče, zároveň ti, co už jsou tu delší dobu, odcházejí zase dál. Podzim bývá vždy takový nahoru, dolů. Hra není špatná, ale určité fáze utkání nezvládáme. Vždy říkám, že si tím musíme projít, tím dobrým i tím špatným," prozradil plzeňský lodivod.

A co mají fotbalisté rezervy Plzně nyní před sebou? „V listopadu budeme ještě trénovat. Pak dostanou hráči individuální plány a volno, aby mohli trochu vypnout a zároveň měli čas na školu, pokud potřebují něco dohnat," dodal Parlásek.

