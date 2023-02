„Bylo to divoké utkání. Oba týmy zkoušely různé věci a celkově se hrálo hodně otevřeně. Pak jsme i prostřídali, aby dostali šanci všichni kluci. Samozřejmě bych byl radši, když bychom nedostali tolik branek, ale zatím to přepínání směrem dozadu není takové jako na podzim. Každopádně je to zatím jen příprava," řekl po zápase trenér Josef Michálek, který má od zimy k ruce nového asistenta.