„Těším se, ale to určitě i kluci. Je to dlouhá doba, co se nehrálo. Končilo se v říjnu a ani předtím jaro se nedohrálo. Bude se konečně hrát o body a bude to mít úplně jinou atmosféru než v přípravě,“ vyhlíží start divize odchovanec Druztové, který společně s ostatními má jediné přání, aby se letošní ročník nižších fotbalových soutěží odehrál celý.

Lukáš Roubal.Zdroj: archiv

„Věřím, že očkování pomůžea sezona proběhne standardně. Zároveň se dělá vše pro to, aby to dopadlo dobře. Začíná se dříve a i bude vložené kolo, aby končila podzimní část už v říjnu. Myslím si, že to dopadne dobře a nejméně podzim se dohraje. Co bude v lednu nebo dál, je těžké teď odhadovat,“ je si vědom Lukáš Roubal. V doubraveckém mladém týmu patří po matadorovi Davidu Novákovi společně s Pavlem Krejčím a Patrikem Petrželkou k nejzkušenějším hráčům.

„Připouštím, že jsem na Doubravce ve skupině zkušenějších a už i starších hráčů. Zodpovědnosti se určitě nezříkám. I jsem za to rád. To, že to takhle spadlo i na mě, je to dáno tím, že předloni přišlo hodně kluků z dorostu a věkově se to tak ještě snížilo,“ říká útočník SENCA.

V posledních sezonách je kádr divizní Doubravky poměrně stabilní. „Jsme dva roky pospolu a kádr se příliš nemění. Myslím si, že bychom mohli z toho těžit. Mladí kluci se více vyhráli, přestože těch ostrých zápasů příliš nebylo. Věřím, že získané zkušenosti prodají v letošní sezoně a bude se nám dařit,“ doufá v úspěšný ročník bývalý hráč Žižkova nebo Domažlic.

Roubal zároveň přiznává, že má stále touhu si zahrát vyšší soutěž. „Lákadlo to pro mě určitě je. V posledních sezonách je to ale těžké vzhledem ke covidu. Rozhodně bych se tomu nebránil. Nějaké nabídky tam už byly, ale nedopadly. Musím hrát co nejlíp a uvidím, zda to třeba dopadne. Rozhodně ale po tom neprahnu tak, že by to byl můj jediný cíl. Na Doubravce je skvělá parta a jsem tu spokojený,“ nemá v plánu teď utéct někam jinam třicetiletý forvard.

Už je to více než deset let, kdy dal o sobě Roubal poprvé hlasitě vědět. V krajském přeboru v Chrástu tvořil tehdy společně s Jaroslavem Kovaříkem obávané duo. Společně nastříleli za sezonu více než 60 branek.

„To bylo něco neuvěřitelného. Díky dvěma sezonám v Chrástu jsem se prodal do druhé ligy. Nebyla to jen má zásluha, ale celého týmu, který byl v kraji nadstandardní. Hráli jsme hodně útočně a vypracovali jsme si tak i hodně šancí. I proto mi to tam tolik padalo,“ vzpomíná Roubal, pro nějž to byla životní sezona.

Jaké cíle má však v té nadcházející? „Je důležité, aby se nám povedl start do sezony. Rád bych hrál nahoře. Když řeknu, že budeme chtít být kolem pátého nebo šestého místa, tak snad nebude trenér zklamaný z toho, že mám nízkou laťku,“ přemýšlí doubravecký střelec, jenž se v tomto ohledu přesně trefil. „Tak to jsem rád, že jsem řekl to samé co on,“ dodává Roubal se smíchem.

Mrzí ho akorát jedna věc. „Bohužel už potřetí za sebou máme úplně stejné rozlosování. Člověk ví, co ho čeká, je to takový stereotyp už. Byl bych radši, kdyby to bylo jiné, ale nedá se nic dělat. Musíme to brát tak, jak to je,“ říká smířlivě.