1/59 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) 1:1. SK Otava Katovice – SK Petřín Plzeň 1:1

Zdroj: tvcom.cz

Po hromadné šarvátce hledal rozhodčí Klátil hlavní viníky, načež se slovně neudržel petřínský trenér Radek Vodrážka a za nadávky sudímu viděl červenou kartu. „Stydím se sám za sebe. Dostanu nejspíše několikaměsíční flastr a velkou pokutu,“ sypal si popel na hlavu v rozhovoru pro Deník.

„Mrzí mě hlavně, že je v tom ještě zamotaný můj syn, jemuž do zápisu napsali věci, které neudělal,“ nesouhlasil Radek Vodrážka s tvrzením ze zápisu, že jeho syn Jan fyzicky napadl domácího Janocha, načež se pak strhla mela, po níž viděl červenou kartu Vodrážka mladší i katovický Chylík.

FORTUNA divize A (16. kolo): SK Otava Katovice - SK Petřín Plzeň 1:1.Zdroj: Jan Škrle

„Ten závěr mě mrzí, protože to přehlušilo celý náš výkon. Hráli jsme dobře, vstřelili jsme gól, pak jsme měli kopat podle mě tři penalty. Nakonec proti nám písknou v nastaveném čase pokutový kop, který nebyl větší než ty předchozí. Pak tam po zápase lítaly emoce ze všech stran,“ doplnil lodivod Petřína.

Poločas: 0:0. Branky: 90. z penalty Uher – 47. J. Vodrážka. Rozhodčí: Klátil. ŽK: 2:1. ČK: 1:2 (Chylík – J. Vodrážka, R. Vodrážka – po zápase). Diváci: 292. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Demeter (75. Heller), Vinkler, Klich, Kohout, Provod, J. Vodrážka (80.Tříska), Bednář, Šimáně (75. Heller), Tětek (90+2. D. Vodrážka), P. Zajíček (80. Urbánek). Trenér: Radek Vodrážka.

Zdroj: SK Otava Katovice

SK Horní Bříza – Slavoj Český Krumlov 3:3

Zdroj: tvcom.cz

Jen několik minut dělilo nováčka z Horní Břízy od prvního vítězství v sezoně. „Pro nás to je taková prohra, protože jsme osm minut před koncem vedli o dvě branky a chtěli jsme to už takticky dohrát. Po dvou nedůslednostech v obraně jsme dostali během dvou minut dva góly. Už nebyl prostor na to zareagovat. V první půli byli lepší hosté, kteří si ale nevypracovali větší šance. Po pauze jsme naopak měli my převahu. Navíc jsme nevyužili ještě dvě vyložené šance, kterými jsme mohli zápas definitivně rozhodnout,“ mrzelo po ztracené výhře hlavního kormidelníka fotbalistů Horní Břízy Martina Löffelmana.

Poločas: 1:1. Branky: 25. Kožíšek, 64. Šmíd, 74. J. Trojanec – 38. Vávra, 85. Strapek, 85. Parakhnenko. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Kožíšek (46. Sedlecký, 84. Reindl), Čeliš, Lavička, Jáchym Trojanec, Netáhlo, Do Thang Tung, Kraček, Šmíd (86. Šebek), Jan Paukner, Koudele. Trenér: Martin Löffelman.

FOTO: Přeštice podlehly Motorletu. Nedokázali jsme se prosadit, mrzelo Purkarta

FK VIAGEM Příbram B – SK Klatovy 1898 1:3

Zdroj: tvcom.cz

„V prvním poločase jsme nehráli dobře. Příbram byla lepší, potrestala naší chybu a ujala se vedení. My jsme toho moc nepředvedli, měli jsme tam asi jen jeden náznak, jednu šanci. O poločase jsme si ovšem něco řekli a jsem rád, že si kluci vzali má slova k srdci. Výkon ve druhém poločase už byl zcela o něčem jiném. Brzy jsme vyrovnali, pak výsledek otočili a nakonec podle mě zaslouženě zvítězili,“ hodnotil zápas trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann.

Poločas: 1:0. Branky: 13. Štepánek – 50. Holík, 63. Málek, 88. Ferko. Rozhodčí: Makovička. ŽK: 0:0. Diváci: 40. Hřiště: UMT. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Šoul, Marek, Janda (72. Prančl), Mészáros, Vacek (90+1. Partyngl), Holík (87. Mareš), Brabec, Málek, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

Klatovští fotbalisté vezou z Příbrami tři body, rozhodli po pauze. Co řekl kouč?

TJ Sokol Lom – FC Rokycany 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Podali jsme velice dobrý výkon. Udělali jsme jednu chybu už ve středu hřiště, kterou soupeř potrestal, ale jinak jsme si vypracovali i více gólových šancí než Lom. Celkově to byl nadstandardní divizní zápas. Bohužel jsme pak v závěru nedali penaltu, čímž jsme prohráli,“ litoval kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:0. Branky: 59. Schramhauser. Rozhodčí: Hanzal. ŽK: 1:1. Diváci: 85. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Isaac Oshogie Umosor, Jan Hereit, Glazer, T. Zajíček (81. Titl), Procházka, P. Eger, Lehký (86. Stejskal), Michal Nový, Pražský (76. Laubr). Trenér: Milan Dejmek.

Měcholupy zrušily přípravu s Postřekovem. Nechtěli jsme riskovat, řekl trenér

SK SENCO Doubravka – SK Hořovice 3:0

Zdroj: tvcom.cz

„V první půli jsme se hledali, byli jsme bez pohybu a kazili jsme přihrávky. Po pauze jsme se zlepšili. Rozhodující byla první branka, kdy se Roubi (Lukáš Roubal - ponz. redakce) krásně trefil ze standardní situace. Pak jsme si tu už v klidu pohlídali,“ mohl být spokojený kouč Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 0:0. Branky: 51. a 69. z penalty Roubal, 84. Řehoř. Rozhodčí: Jati. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krystl, Krejčí, Světlík (66. Novák), Martin Nový, Fleissig, Česák, Vacata, Bělohlav, Roubal, Uzlík (46. Řehoř). Trenér: Josef Michálek.

Spartak Soběslav – Jiskra Domažlice B 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Hrálo se na těžkém terénu. Dostali jsme branku po chybě v naší rozehrávce. Naše šance jsme naopak nedokázali využít, jedna branka navíc nebyla uznána po sporném ofsajdu. Vyrovnaný zápas, slušela by mu spíše remíza,“ mínil po těsné prohře zklamaný trenér domažlického béčka Stanislav Vítovec.

Poločas: 1:0. Branka: 27. Kutner. Rozhodčí: Lafek. ŽK: 2:2. Diváci: 157. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Tomáš Korelus, Vlček, Bílik, Hojda, Nedvěd, Voves (46. Staněk), Tomáš Holík, Velfl, Sedláček, Copák (84. Tran Quang Huy). Trenér: Stanislav Vítovec.

FOTO: Jiskra vyhrála také pro nedávno zesnulého brankáře Brataniče