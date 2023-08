„Musím pochválit oba týmy, utkání mělo opravdu všechno. Škoda těch červených karet, ty to trochu pokazily. Jinak se ale hrálo otevřeně, šance byly až do konce. Remíza byla spravedlivá,“ uznal trenér Doubravky Pavel Vaigl.

„Jsme velmi rádi, že jsme získali bod s kvalitním soupeřem. Utkání mělo vysoké parametry, muselo se líbit i divákům. Cením si našeho výkonu, který byl dobrý. Kluci to odmakali a hráli dobrý fotbal,“ řekl jeho protějšek Štěpán Hirschl.

Poločas: 1:1. Branky: 4. Roubal, 47. Blažek, 63. Uzlík – 13. Černým 54. Janča, 61. Jahn. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 1:3. ČK: 1:1 (90+2. Ungr – 90+2. Bílik). Diváci: 250. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Krejčí, P. Zajíček (76. Jandík), Uzlík (65. Ungr), Roubal, Blažek (58. Fleissig), Hendrych (58. Martin Patrovský), Česák, Martin Nový, (76. Kalina), R. Novák, Mlynařík. Trenér: Pavel Vaigl. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – Hojda (61. Holík), Sojka, T. Korelus, Sedláček (46. Jahn), Vlček (71. J. Korelus), Černý, Soběhart, Copák (46. L. Korelus), Janča (84. Voves), Bílik. Trenér: Štěpán Hirschl.

FC Rokycany – Jindřichův Hradec 3:2

„Soupeř nás v úvodu tlačil, využil dvě naše individuální chyby a vedl o dvě branky. Následně nás ještě v utkání podržel svými zákroky brankář Houdek. O pauze jsme se uklidnili, něco jsme si řekli a postupně jsme prostřídali, což nás nastartovalo. Po první vstřelené brance jsme se nakopli a v nastaveném čase jsme dokonali obrat. Rozhodla silná lavička. Kluci, co přišli na hřiště, tam vlítli a udělali, co měli,“ byl spokojený rokycanský kouč Michal Veselý.

Poločas: 1:1. Branky: 71. T. Zajíček, 82. Titl, 90+4. Procházka – 11. a 28. Votava. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 0:0. Diváci: 140. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Rybař (62. Smíšek), Jan Hereit, Laubr (46. Michal Nový), Černý (73. Procházka), Lehký (86. Bouda), Pražský (62. T. Zajíček), Eger, Titl. Trenér: Michal Veselý.

SK Otava Katovice – FK Tachov 3:0

„Podali jsme špatný výkon. Inkasovali jsme po osmi minutách začátku zápasu, následně dokonce po třech po vstupu do druhé půle. Stále o tom mluvíme v kabině, ale znovu začneme nekoncentrovaně. Nic na tom nemění, že jeden gól padl ze zcela jasného ofsajdu. Domácí byli lepší ve všech herních činnostech, především v bojovnosti a v soubojích. Jsem zklamaný z našeho nasazení. Honza Viterna hraje s velkým sebezapřením a bojuje, co mu síly stačí. Naopak jiní si jdou zahrát jako na plácek za barákem. To se musí změnit,“ byl naštvaný po další porážce tachovský kormidelník Jaroslav Pták.

Poločas: 1:0. Branky: 8. Sládek, 48. Požárek, 83. Souhrada. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 2:0. Diváci: 292. Sestava FK Tachov: Langr – Bulaiev, Semenov (54. Mráz), Umanskiy (54. Horvát), Viterna, Lafranchi, Kořínek, Šoul, Vejvoda, Sláma, Frank (54. Braun). Trenér: Jaroslav Pták.

SK Aritma Praha – SK Petřín Plzeň 1:3

„První poločas byl od nás naprosto šílený. Aritma byla lepší, měla několik šancí, ale my jsme to naštěstí ustáli a uskákali. Do druhé půle jsme přeskupili řady a začali si vytvářet šance. Dali jsme tři góly a měli ještě další dvě tutovky, které mohly skončit brankou. Ve druhé půli to bylo od nás velmi dobré a tří bodů, které jsme tady získali, si velmi vážíme,“ liboval si po cenné výhře v největším městě republiky hlavní trenér plzeňských fotbalistů Radek Vodrážka.

FORTUNA divize A, 4. kolo: SK Aritma Praha - SK Petřín Plzeň (červení) 1:3.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Poločas: 0:0. Branky: 61. Treml vlastní – 60. a 68. Demeter, 59. Šimáně. Rozhodčí: Nešněra. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (46. L. Nový), Demeter (89. Hájek), Lisý, Flachs, Treml (69. Vanc), Šimáně (78. Maxa), Mudra, Klich, Vinkler, Kohout. Trenér: Radek Vodrážka.

SK Klatovy 1898 – Slavoj Český Krumlov 6:1

„Rychle jsme se ujali dvougólového vedení, což nám hodně pomohlo. Mrzí mě penalta, ze které jsme inkasovali, naštěstí jsme ještě do konce prvního poločasu přidali třetí gól a do kabin šli s dobrým náskokem,“ těšilo těsně po skončení duelu mladého klatovského trenéra Matěje Spěváčka.

„Ve druhém poločase už to bylo spíš o tom, kolik gólů dáme, hráli jsme opravdu dobře. Jsem rád za produktivitu a vysoké vítězství, je to pro nás po nepříliš povedeném začátku soutěže velká vzpruha,“ doplnil lodivod.

Poločas: 3:1. Branky: 4. Javorský, 21. Velfl, 38. Presl, 60. Holík, 76. Lukeš, 82. Mészáros – 33. Kabele z penalty. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 2:4. Diváci: 200. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Janota, Málek (55. Prokop), Javorský (55. Holík), Presl (74. Vaněk), Lávička, Janda (81. J. Mareš), Mészáros, Krejčiřík, Velfl (74. O. Mareš), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

