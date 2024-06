Poločas: 3:0. Branky: 16. Patrovský, 17. a 39. Kule - 67. Komberec, 87. Holík. Rozhodčí: Beneš. ČK: 1:0 (65. Luhový). ŽK: 1:1. Diváci: 100.

Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový - R. Novák, Martin Nový (46. Blažek), Mlynařík (61. Kubička), Patrovský, Roubal, Ungr (57. Černý), Kule (57. Rašín), D. Novák (65. Janiš), Bečka,

P. Zajíček. Trenér: Daniel Boček mladší.

FC Rokycany - SK Petřín Plzeň 2:3

„První půl hodina zápasu od nás nebyla dobrá, chyběl nám především důraz v osobních soubojích. Pak jsme se ale zvedli a musím říct, že celkově to utkání mělo dobrou úroveň a divákům se muselo líbit. Kdybychom ve druhé půli proměnili vše, co jsme měli, mohli jsme i vyhrát, ale i tak jsem spokojený. Zároveň i hostům ty tři body přeju. Vždy se lépe postupuje, když se poslední zápas vyhraje," přiznal rokycanský trenér Michal Veselý.

Spokojený mohl být jeho trenérský protějšek Radek Vodrážka. „Dobře jsme do zápasu vstoupili. Vedli jsme 2:0, ale následně jsme jsme gól z neskutečné střely, kdy to šlo do břevna a od gólmanových zad do branky. Měli jsme v plánu udělat o pauze nějaké změny, takže si to pak nějakou dobu sedalo a nebylo to už od nás takové. Ale zvládli jsme to, nechtěli jsme prohrát potřetí za sebou. Zároveň je důležité, že se nikomu nic nestalo v posledním utkání, i když tam bylo pár vyhrocenějších momentů," byl rád kormidelník Petřína.

Poločas: 1:2. Branky: 35. Pražský, 90+3. J. Drábek - 13. Lisý, 30. Provod, 76. J. Vodrážka. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 2:2. Diváci: 200.

Sestava FC Rokycany: Houdek - Hereit, Eger (76. Smíšek), Matas, Dulík (42. Titl), Holek (65. M. Drábek), Pražský, Lehký (76. J. Drábek), Janota, Horváth, Karlíček (46. Kroc).

Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Plecitý (61. Vanc), L. Nový, Mudra (46. J. Vodrážka), Lisý, Vohrna (46. Demeter), ohout, Klich, Heller (46. Bednář), Treml (78. Trojovský), Provod. Trenér: Radek Vodrážka.

SK Katovice - SK Klatovy 1898 2:0

„Dokud jsme měli síly, soupeře jsme přehrávali. Jenže jsme nedokázali proměnit žádnou šanci. Druhá půle od nás nebyla tak dobrá jako ta první a soupeř to dokázal potrestat. Mrzí mi, že jsme se nerozloučili vítězstvím. Přesto děkuji fanouškům Klatov, kteří do Katovic dorazili. Vážím si toho," řekl hrající kouč Klatov Martin Janda.

Poločas: 0:0. Branky: 80. Michal Kynkor, 90+1. Souhrada. Rozhodčí: Glogar. ČK: 0:1 (84. J. Vaněk). ŽK: 1:2. Diváci: 180.

Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - J. Vaněk, Brož, T. Vaněk, Přibáň, F. Holík, Vacek, Prokop, Janda, Lávička, Ferko. Trenér: Martin Janda.

FK Soběslav - TJ Jiskra Domažlice B 3:1

„Věděli jsme už před začátkem zápasu, že jsme zachránění. Bylo to tak snazší, že už na nás nebyl takový tlak. Sice domácí trefili břevno, ale jinak jsme odehráli dobrý poločas. Drželi jsme míč, vstřelili jsme branku, pak jsme trefili i tyčku. Po pauze jsem apeloval na to, abychom si dali pozor na standardky. A bohužel z rohu a po autovém vhazování se domácí dvakrát trefili. Celkově byli domácí ve vápně zkušenější a silovější. I přes porážku je ale pro nás hlavní, že jsme se udrželi," vysvětloval vedoucí mužstva Domažlic Jakub Kalný.

Poločas: 0:1. Branky: 50. Dumbrovský, 69. vlastní Janča, 72. Boháč - 19. Pecháček. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 3:2. Diváci: 267.

Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Rajchart - Pavlík, Soběhart, Copák (81. Staněk), Pecháček, Janča (86. Kašpar), Hendrych, Petráš (65. Kolena), Kolerus, Červený, Secký. Trenér: Pavel Macháč

FK Tachov - SK Hořovice 1:0

„Poslední zápas sezony chce každý vyhrát a jsem rád, že se nám to povedlo. Bylo to ale šťastné vítězství. Hořovice hrály skvěle, je vidět, že hrají dlouhodobě spolu. Měly spoustu loženek, které jsme přežili. Potom jsme z jednoho brejku vstřelili gól. Jsem každopádně rád, že jsme navázali na předchozí dva povedené zápasy," těšilo tachovského trenéra Lukáše Hudce.