„Vstoupili jsme do utkání hodně špatně. Takhle v křeči jsem ještě kluky neviděl hrát. Soupeř se ujal vedení po naší individuální chybě. Pak jsme přežili ještě další šance, kdy nás zachránil brankář Růžička. Oklepali jsme se až po půl hodině hry, kdy jsme po dlouhém nákopu vyrovnali. Naplno jsme se zlepšili ve druhé půli, kdy jsme si začali vytvářet šance, které jsme proměňovali. V součtu jsme zaslouženě vyhráli,“ řekl lodivod Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 1:1. Branky: 35. Pergl, 49. Matas, 60. M. Černý, 89. Kroc – 5. Vostárek. Rozhodčí: Orel. ŽK: 2:1. Diváci: 158. Sestava FC Rokycany: Růžička – Matas, Rybař, Hereit, J. Drábek (87. M. Drábek), Laubr (75. Titl), Černý, Kroc, Pergl (46. Ryba), Lehký (87. Stejskal), Pražský (69. Karlíček). Trenér: Michal Veselý.

SK SENCO Doubravka – SK Petřín Plzeň 2:2

„Po bezbrankové první půli jsme byli aktivnější a dostali jsme se do vedení. Pak ale se povedlo Petřínu utkání otočit. Šance byly na obou stranách. Mohlo to dopadnout jakkoliv. Nakonec jsme to dotahovali v samotném závěru. Asi zasloužená remíza,“ přiznal asistent trenéra Doubravky Josef Michálek.

I na druhé straně byli s dělbou bodů spokojení. „První poločas byl vyrovnaný. Po pauze nás naopak Doubravka zatlačila a dvacet minut byla lepší, přežili jsme i jednu obrovskou šanci. Škoda, že jsme po naší chybě v závěru dostali vyrovnávací branku. Kromě toho jsme za mě měli kopat i dvě penalty, byla tam jedna ruka a v závěru pak domácí brankář přejel našeho Maxu. I tak ale bod bereme,“ řekl trenér fotbalového Petřína Plzeň Radek Vodrážka.

Poločas: 0:0. Branky: 48. Roubal, 88. Martin Patrovský – 69. Klich, 80. Provod. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:2. Diváci: 226. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Renza, P. Zajíček, Roubal, Skopový (71. Martin Patrovský), V. Černý (76. Vacata), Martin Nový (84. T. Zajíček), Kule (76. Ungr), Mlynařík, R. Novák. Trenér: Pavel Vaigl. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Flachs, Provod, J. Vodrážka (71. Vanc), Klich, Kohout, Vohrna (81. Treml), Maxa (90+1. D. Heller), Mudra, L. Nový. Trenér: Radek Vodrážka.

FOTO: Béčko fotbalové Plzně podlehlo Písku a stále čeká na první jarní vítězství

FK Tachov – FK Příbram B 0:0

„Remíza zasloužená. Obě mužstva si vytvořila zajímavé příležitosti, ale chyběla jim větší kvalita v zakončení. Hráli jsme utkání proti těžkému soupeři a všem klukům jsem poděkoval za předvedený výkon, protože nechali na hřišti všechno. Byl bych rád, kdybychom se od tohoto získaného bodu odrazili do dalších zápasů,“ přeje se mladý kouč Tachova Lukáš Hudec.

Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 4:2. Diváci: 250. Sestava FK Tachov: Langr – Sloup, Viterna, Lafranchi (71. Frank), P. Kořínek, Šoul (88. Pavlas), Vejvoda, A. Kořínek (59. Semenov), Sláma, Braun, Terč (59. Šroub). Trenér: Lukáš Hudec.

FOTO: Klatovy s Baníkem prohrály. Jsme zklamaní, procedil trenér Spěváček

SK Klatovy 1898 – FK Baník Sokolov 1:3

„Myslím si, že v prvním poločase jsme byli dobře připravení, a soupeře, který herně patří k tomu nejlepšímu v soutěži, jsme do šancí příliš nepouštěli a ujali se vedení. Bohužel jsme na konci prvního poločasu inkasovali, čímž jsme Sokolov vrátili zpátky do hry. Ve druhé půli jsme byli slabí směrem dopředu, naopak brzy inkasovali podruhé. V závěru jsme si ještě po kontru dali vlastní branku. Jsme zklamaní. Myslím si, že Sokolov to s námi neměl jednoduché a na bodík jsme doma měli,“ uvedl trenér klatovských fotbalistů Matěj Spěváček.

Poločas: 1:1. Branky: 17. Janda z penalty – 40. Kýček, 57. Kubinec, 90+2. J. Vaněk vlastní. Rozhodčí: Žurek. ŽK: 5:1. Diváci: 189. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Janda, Mészáros, O. Mareš (61. Král), Prokop, Vacek (74. J. Vaněk), Holík (83. Lávička), Přibáň, Lukeš, Brož (83. T. Vaněk). Trenér: Matěj Spěváček.

FK Komárov – TJ Jiskra Domažlice B 3:1

„Soupeř nás od začátku přehrával ve středové řadě v osobních soubojích, kde měl proti nám výškovou a hlavně váhovou převahu. Měl tak více ze hry a navíc využil prostor, který jsme nabízeli u našeho vápna. Zvedli jsme se až po přestávce, kdy jsme prostřídali. Povedlo se nám už ale jen snížit,“ řekl po zápase trenér rezervy Domažlic Pavel Machač.

Poločas: 3:0. Branky: 10. Lukavský, 29. a 35. Vokáč – 56. Staněk. Rozhodčí: Pálek. ŽK: 2:2. Diváci: 225. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Rajchart – Sedláček (46. Hendrych), Soběhart (46. Kašpar), J. Korelus, Secký (82. Pecháček), Janča, Žák (82. Kolena), Staněk, Velfl, F. Červený, Copák (46. L. Korelus). Trenér: Pavel Machač.