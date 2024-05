„Celý zápas byl od nás v takové křeči. Výrazně nám pomohlo, že se po dvaceti minutách vykartoval jejich brankář, druhého neměli a musel tak jít do branky hráč z pole. I tak jsme se ale trápili. Prohrávali jsme ve středu hodně soubojů, nedařilo se nám. Pomohla nám až první branka. Pak už nám to tam napadalo. Vítězství cenný, ale na naší hře musíme pracovat," je si vědom asistent trenéra Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 0:0. Branky: 50. Pinc, 52. Roubal, 75. Patrovský, 89. z penalty Ungr, 90+1. Skopový. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 2:3. ČK: 0:1 (Vondrášek) Diváci: 50. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový - Martin Nový, Kule (46. Ungr), Černý (68. Skopový), Blažek, Vacata, R. Novák, Roubal (80. Kubička), Pinc (68. Patrovský), P. Zajíček (61. Renza), Krejčí. Trenér: Pavel Vaigl.

FK Jindřichův Hradec 1910 - SK Petřín Plzeň 0:7

„Začali jsme ve velkém stylu. Měli jsme po pěti minutách několik tutovek. trochu jsme se tak báli, abychom si to nevystříleli. Ale ve dvacáté minutě to bylo 3:0 a bylo hotovo. Hráli jsme celkově dobře. K tomu jsme nedali navíc ještě penaltu," hodnotil utkání trenér Petřína Radek Vodrážka, jehož týmu stačí k jistotě divizního prvenství získat jediný bod. Doufám, že ho urveme už teď s Příbramí, abychom se pak mohli soustředit na naše béčko v kraji, které bojuje také o první místo," dodal kouč plzeňského celku.

Poločas: 0:3. Branky: 13. a 48. Flachs, 16. Klich, 20. Vohrna, 59. Treml, 64. D. Vodrážka, 76. Demeter. Rozhodčí: Budil. ŽK: 0:1. Diváci: 121. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Demeter, Vohrna (62. D. Vodrážka), Treml, Provod, Bednář (68. Tětek), Flachs (65. Heller), Nový (65. Maxa), Kohout, Klich, Lisý (68. Rada). Trenér: Radek Vodrážka.

FC Rokycany - SK Klatovy 1898 4:0

„Věděli jsme, že když vyhrajeme, tak bychom měli být docela v klidu. Přizpůsobili jsme tomu i sestavu na Aritmě. Celkově si to vše sedlo, jak mělo. Mám radost z kluků, co střídali. Všichni to zvládli na jedničku. Za mě zasloužené vítězství, velká spokojenost i s předvedenou hrou," mohl být spokojený rokycanský lodivod Michal Veselý.

Na druhé straně bylo naopak cítit zklamání. Šance Klatov na záchranu se vytrácí. „První gól jsme soupeři doslova darovali. Celkově nás srážejí individuální chyby a dostáváme moc gólů. Za tři zápasy jsme dostali dvanáct branek. Sami se vlastně popravujeme. Jsme tam, kam patříme, a to je krajský přebor. Věřím samozřejmě až do konce, ale musíme být také realisti. Mančaft není v dobrém stavu, máme hodně zraněných a dáváme ho těžko dohromady. Jestli spadneme, bude to zasloužené," řekl smířlivě klatovský kouč Martin Janda.

Poločas: 1:0. Branky: 23. a 55. Kroc, 72. Janota, 81. Jiří Drábek. Rozhodčí: Nejedlo. ŽK: 2:2. Diváci: 165.

Sestava FC Rokycany: Houdek - Rybař, Titl (66. Eger), Kroc (66. Ryba), Dulík, Černý, Hereit, Pražský (46. Smíšek), Holek, Horváth, Karlíček (75. Bouda). Trenér: Michal Veselý.

Sestava SK Klatovy 1898: Novák - J. Vaněk, Lukeš, T. Vaněk, Přibáň, Holík, Vacek, Prokop, Kortán (37. Vyčichl), Lávička, Ferko (76. O. Mareš) Trenér: Martin Janda.

SK Hořovice - TJ Jiskra Domažlice B 4:3

„Začátek zápasu se nám tolik nepovedl, ale pak jsme postupně byli více aktivnější a dostávali jsme se do šancí. Pro diváky to musel být atraktivní zápas, padlo sedm branek a slušela by tomu více i remíza, ale bohužel. I přes porážku jsem s výkonem hráčů spokojený. Měli jsme tam zase nějaké mladé kluky, kteří teprve sbírají zkušenosti s dospělým fotbalem," vysvětloval trenér rezervy Domažlic Pavel Macháč, který nakonec dostal v závěru zápasu červenou kartu a musel tak opustit lavičku.

„Rozhodčím se utkání příliš nepovedlo. Byly tam nějaké sporné momenty, koukal jsem na to i ze záznamu. Těžce jsem to kousal. Každopádně jsem se hned po zápase omluvil rozhodčím za mojí reakci," dodal Macháč ke svému vyloučení.

Poločas: 1:1. Branka: 13. Wacker, 48. Königsmark, 59. Záluským 72. z penalty Vostárek - 5. Soběhart, 51. z penalty Secký, 53. Janča. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 3:1. Diváci: 80. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Rajchart - Janča, Kolena (85. Petráš), Kašpar (84. Copák), Hendrych (79. Staněk), Pecháček, Soběhart, Kolerus, Červený, Sedláček, Secký. Trenér: Pavel Macháč.

FK Tachov - FK Baník Sokolov 0:5

„Soupeř ukázal obrovskou kvalitu v přechodové fázi po zisku balonu a zaslouženě vyhrál. Nám se to sesypalo jako domeček z karet. Na něco jsme se připravovali a hned ve druhé minutě jsme dostali gól. Museli jsme to pak překopat. První půle se nám vůbec nepovedla. Dobré to bylo od nás až po pauze. Náš cíl je teď jasný, nechceme skončit na posledním místě a pomalu se chceme připravovat na příští rok,"