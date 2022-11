SK Hořovice – SK Petřín Plzeň 0:4

Zdroj: tvcom.cz

„Po delší době jsme znovu odehráli výborný zápas. První branka sice padla po obrovské chybě jejich gólmana, ale utkání bylo zcela v naší režii a zaslouženě jsme zvítězili. Zároveň jsme udrželi čisté konto, což se nám také často nedaří,“ přiznal kormidelník Petřína Jan Pleticha. Ten by byl rád, aby se Plzeňané před dlouhou zimní pauzou dotáhli na čelo. „Chceme zvládnout poslední zápas s Příbramí, abychom se rozloučili s podzimem a před dokopnou třemi body. Navíc bychom pak tu podzimní část i bodově zachránili,“ dodal Pleticha.

Poločas: 0:2. Branky: 32. Šimáně, 37. Bednář, 47. Klich, 73. Provod. Rozhodčí: Švorc. ŽK: 2:0. Diváci: 80. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Trojovský, Bednář, Kohout, Klich, D. Heller (74. Treml), J. Vodrážka (84. Kyklhorn), Šimáně, Vinkler, P. Zajíček (84. D. Vodrážka), Provod (74. Tětek). Trenér: Jan Pleticha.

SK Klatovy 1898 – SK Horní Bříza 4:1

„Takové zápasy bývají možná nejtěžší, protože jsou nevyzpytatelné, musíte je zkrátka zvládnout. Splnili jsme povinnost, za výhru jsme moc rádi. V prvním poločase jsme hráli dobře, dali tři góly, ale ve druhé půli se osmělila i Bříza, která začala více napadat. Nám navíc nepomohla červená karta pro Jakuba Brabce. Celkově jsme ale spokojení,“ uvedl trenér Klatov Michal Hoffmann.

14. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - SK Horní Bříza 4:1 (3:0).Zdroj: Jindřich Schovanec

Horní Bříza naopak musela skousnout další porážku. „V první půli jsme neproměnili obrovskou šanci a pak jsme inkasovali ze standardky. Po slepených gólech před poločasovou pauzou bylo prakticky po zápase. Přesto musím kluky pochválit za druhou část, kdy jsme to více otevřeli a Klatovy jsme zatlačili. Kromě penalty to ale bylo bez většího efektu. Stále trvá, že se enormně těžce dostáváme do šancí,“ pokrčil rameny lodivod Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 3:0. Branky: 21., 45. a 45+1. Lukeš, 87. Presl z penalty – 55. Kraček z penalty. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:2. ČK: 1:0 (67. Brabec). Diváci: 112. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul, Marek (68. Presl), Mészáros, Krejčiřík (89. Mareš), Vacek, Holík, Brabec, Lukeš (89. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Krystl (87. Šebek), Čeliš (56. Sedlecký), Lavička, Rous, Do Than Tung, Koudele (56. Mašek), Netáhlo, Tichý, Kraček, Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

TJ Jiskra Domažlice B – SK Otava Katovice 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Výrazně nám pomohla brzká branka ve druhé minutě, která dal ráz celému zápasu. Byli jsme jinak celé utkání aktivnější a lepší. Dařilo se nám v koncovce a ještě jsme ve druhé půli dvakrát trefili břevno. Navíc s Katovicemi nepřijel jejich stěžejní hráč Jindřich Kadula, na něhož jsme se připravovali. Jsme spokojení, že jsme utkání zvládli a potřetí v řadě zvítězili,“ těšilo pár okamžiků po úspěšném zápase zkušeného lodivoda béčka Domažlic Stanislava Vítovce.

Poločas: 2:0. Branky: 2. V. Černý, 17., 53. a 77. Jahn – 74. Štěch. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 2:3. Diváci: 184. Sestava Domažlic: Bratanič – L. Korelus, V. Černý, T. Korelus, Jahn (82. L. Marek), Vlček (73. Voves), Bílik (73. Soupír), Janča, Buršík (58. Nedvěd), Hojda (82. Sloup), Holík. Trenér: Stanislav Vítovec.

Mariánské Lázně – SK SENCO Doubravka 1:2

Zdroj: tvcom.cz

„Byl to z obou stran takový festival neproměněných šancí. První poločas byl opatrný a ani jeden z týmů nechtěl udělat chybu. Důležitý pro nás byl vstup do druhé půle, kdy jsme se dostali rychle do vedení a přidali ještě pojistku. Bohužel jsme pak další šance neproměnili, čímž jsme si to zkomplikovali. Mariánky snížily a bylo to nervózní až do konce. Dostali jsme se pod tlak a přečkali jsme i penaltu, kterou soupeř neproměnil,“ vysvětloval Josef Michálek, který si velmi cenil vítězství. „Za tři body jsme strašně rádi. Musím přiznat, že se k nám přiklonilo i štěstí. Vyhráli jsme podruhé v řadě,“ radoval se lodivod.

Poločas: 0:0. Branky: 73. Skopový – 48. Trojanec, 66. Ungr. Rozhodčí: Izugrafov. ŽK: 2:1. Diváci: 90. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Marek Partovský, Paul, Martin Nový, Vacata (76. Těžký), Krejčí, Česák, Ungr, Künstner, Uzlík, Trojanec. Trenér: Josef Michálek.

FC Rokycany – Spartak Soběslav 0:1

Zdroj: tvcom.cz

„První půle byla z naší strany špatná. Prohrávali jsme osobní souboje, byli jsme všude pozdě. Gól jsme ale dostali po naší velké chybě. Po prostřídání se hra výrazně zvedla a byli jsme lepším týmem. Bohužel naše příležitosti jsme nevyužili. Spravedlivější by byla asi remíza, ale každopádně nemůžeme hrát jen 45 minut, to nestačí,“ uvědomuje si kouč Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:1. Branka: 42. Hájek. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:2. Diváci: 120. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Jan Hereit, Glazer, T. Zajíček (85. Pergl), Procházka, Plzák (46. Horváth), Michal Nový (46. Černý), Janota (46. Kroc), Pražský (80. Titl), Holek. Trenér: Milan Dejmek.

