„Byl to nejlepší výkon, který jsme předvedli na hřišti soupeře. I tak ale prokázali domácí svoji kvalitu a po zásluze zvítězili. Nás bohužel srazily hrubé chyby v obraně. Takové nemůžeme dělat, pokud chceme pomýšlet na body. Pochválit ale musím i přes porážku mladého Marka Vlka, který musel kvůli našim problémům ve středu obrany nastoupit a zvládl to výborně," prohlásil po utkání lodivod Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 1:0. Branky: 9. a 87. Hodík, 46. Š. Dostál, 56. Macháček - 34. Černý. Rozhodčí: Novotný. ŽK: 1:3. Diváci: 76. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš - Martin Nový (46. Ungr), Vlk, Vacata (72. Kubička), Renza, Zajíček, Mlynařík (72. Patrovský), Blažek (54. Skopový), Pinc (59. Kule), Roubal, Černý. Trenér: Pavel Vaigl.

SK Petřín Plzeň - FK Příbram B 6:0

„Poslední krok bývá vždy nejtěžší. Nám ale pomohla rychlá branka, která nás uklidnila. Soupeř měl hodně mladou sestavu, herně nehráli špatně, ale do žádné šance jsme je nepustili. Ve druhé půli jsme pak už potěšili snad i diváky. Pak už jsme mohli oslavovat," radoval se Radek Vodrážka, trenér vítěze letošní sezony divize A.

Petřínští tak mohou hrát ve zbytku sezony v naporstém klidu. Šanci tak zároveň dostanou i talentovaní mladíci. „Dáme ve zbylých zápasech více šancí naším dorostencům. Budeme tak mít čas na to, aby kluci doléčili šrámy, které mají. Zároveň bude i více času na to se připravit na následující sezonu. Čekají nás pohovory s hráči, abychom věděli, s kým můžeme počítat," vysvětloval Vodrážka.

Poločas: 2:0. Branky: 7. Klich, 43. a 47. Vohrna, 75. D. Vodrážka, 81. Tětek, 83. Provod. Rozhodčí: Chládek. ŽK: 1:0. Diváci: 352. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - Demeter, Vohrna (67. D. Vodrážka), Treml, Provod, Flachs, J. Vodrážka (54. Mudra), L. Nový (73. Maxa), Kohout, Klich (67. D. Heller), Lisý (73. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

FC Viktoria Mariánské Lázně - FC Rokycany 3:1

„Věděli jsme, že nás bude čekat hodně kvalitní soupeř. To se potvrdilo i v utkání, kdy byli domácí lepší celý zápas. Každopádně první poločas byl od nás dobrý, měli jsme tam i nějaké šance. To, co mě ale mrzí, je, že jsme měli od 50. minutě hrát přesilovku. Domácí Bílik šel záměrně do souboje loktem na hlavu Honzovi Matasovi. I sám domácí hráč říkal a počítal s tím, že půjde do sprch, ale dostal jen žlutou. Pak jsme bohužel na deset minut vypnuli. V závěru jsme tam ještě měli nějaké momenty, snížili jsme, létalo to do vápna, ale nedokázali jsme vstřelit další gól," hodnotil duel rokycanský kouč Michal Veselý.

Poločas: 0:0. Branky: 59. Kapolka, 69. Skála, 70. Bártl - 73. Hereit. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 3:3. Diváci: 100.

Sestava FC Rokycany: Růžička - Horváth, Drábek (69. Karlíček), Kroc, Matas, Pražský (69. Černý), Lehký, Hereit, Eger, Holek (88. Procházka), Janota (63. Laubr). Trenér: Michal Veselý.

SK Klatovy 1898 - FK Komárov 1:3

„Nebudu brečet, budu jen konstatovat. Naše zápasy doma a venku jsou jako den a noc. Tím pádem nemůžeme chtít, aby jsme měli štěstí, protože si ho tímhle přístupem nezasloužíme. Týmům proti nám stačí někdy tři střely, jindy zase dvě, a ze všeho dostaneme gól. Náš sobotní výkon měl slušné parametry - kombinace, šance, nasazení. To všechno splňovalo moji představu o tom, jak bychom měli hrát. Bohužel dáme gól na 1:1 a za dvě minuty inkasujeme. To byl zlom zápasu. Bohužel to byla naše poslední šance, nezbývá nám nic jiného než se ctí dohrát sezonu," litoval klatovský kapitán Michal Lukeš.

Poločas: 0:1. Branky: 74. Mészáros - 10. Michal Nový, 75. Lukavský, 93. Nedvěd. Rozhodčí: Toucha. ŽK: 3:3. Diváci: 120.

Sestava SK Klatovy 1898: Valeš - Presl, J. Vaněk (70. T. Vaněk), Lukeš, Ferko, Holík, Vacek, Prokop, Mészáros, Lávička, Přibáň (81. Mareš). Trenér: Martin Janda.

TJ Jiskra Domažlice B - FK Jindřichův Hradec 1910 1:0

„Kombinačně jsme byli silnější, především v křídelních prostorech. V prvním poločase jsme měli dvě, tři příležitosti, z nichž se jen jedna ujala. Soupeř byl nebezpečný pouze ze standardních situací, s nimiž se potýkáme celé jaro. Nakonec jsme to ale zvládli, máme tři body a jsme zase blíže jistotě záchrany," těšilo trenéra béčka Domažlic Pavla Macháče.

Poločas: 1:0. Branka: 43. Janča. Rozhodčí: Hes. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený - Secký, F. Červený (81. Sedláček), Kolerus, Soběhart (81. Kašpar), Pecháček, Hendrych, Teršl, Kolena (58. Staněk), Janča (72. Copák), Jahn. Trenér: Pavel Macháč.

FK Český Krumlov - FK Tachov 4:0

„Domácí zaslouženě vyhráli a gratuluji jim k udržení soutěže. V prvním poločase byl naplno vidět rozdíl mezi oběma týmy. Na domácích byla od začátku vidět větší bojovnost a chuť zvládnout tento zápas. Pro nás utkání skončilo ve 41. minutě, kdy náš brankář vyběhl z branky a fauloval, za což obdržel červenou kartu. Dohrávali jsme tak v deset a utkání jsem navíc musel sám dochytat, protože jsme neměli druhého gólmana. Vyžrali jsme si to až do samotného konce, kdy jsme už neměli hráče na střídání a některé chytaly křeče od 80. minuty," řekl k zápasu hrající trenér Tachova Lukáš Hudec.