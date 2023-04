SK Tochovice – FC Rokycany 3:0

Zdroj: tvcom.cz

„V úvodu jsme neproměnili dvě slušné příležitosti, pak nás do kolen srážely individuální chyby. Nejprve špatná rozehrávka a poté úplně zbytečný faul našeho gólmana ve vápně před rozehráním rohového kopu, po kterém následovala penalta. Tyto dva momenty nás zcela srazily. Když jsme se pak nadechovali, přišla špatná rozehrávka našeho gólmana, kterou lobem potrestal Daniel Huňa. Chtěli jsme aspoň bod přivézt, abychom udrželi soupeře na distanc. To se nám ale nepovedlo. Nechtěli jsme si to úplně připustit, ale teď už je jasné, že bojujeme o záchranu,“ je si vědom rokycanský trenér Milan Dejmek.