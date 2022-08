Skvělý vstup do nováčkovské sezony FORTUNA divize A prožili fotbalisté rezervního výběru Jiskry Domažlice. Chodové do zápasu proti nebezpečné Soběslavi sice nastoupili v základní sestavě hned s devíti fotbalisty narozených teprve v roce 2000 a mladších, ale to na jejich výkonu nebylo vůbec znát.

1. kolo FORTUNA divize A - 2022/2023: TJ Jiskra Domažlice B (hráči v modrých dresech) - Spartak Soběslav (černí) 3:2 (2:0).Zdroj: Jiří Pojar

Jiskra bavila diváky (zejména v prvním poločase) pěknou kombinační hrou a nakonec zvítězila 3:2. A to ještě neproměnil jednu ze dvou nařízených penalt (Bílik). Dvě branky Benfika inkasovala až v závěru za rozhodnutého stavu.

Jiskra Domažlice B – Spartak Soběslav 3:2

Zdroj: tvcom.cz

„Na soupeře jsme vlétli, kdy jsme věděli, že jsou hosté pomalejší po stranách a z toho jsme i díky klukům z áčka, kteří mají tyhle náběhy zažité, těžili. Dali jsme dvě branky, ale neproměnili penaltu i další šance. Po změně stran Soběslav vystřídala, my jsme neměli střed hřiště a závěr se nám hrubě nepovedl. Ještěže to bylo opravdu až na konci. Každopádně pro nás varování, že se hraje až do závěrečného hvizdu,“ hodnotil trenér béčka Jiskry Stanislav Vítovec.

Poločas: 2:0. Branky: 27. Bílik, 42. Jahn z penalty, 63. Janča – 90. Vrána, 90+2. Vaněk. Rozhodčí: Coufal. ŽK: 1:2. Diváci: 222.

Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Hojda, T. Korelus, Sedláček, Voves, Nedvěd (79. Soupír), Vlček (79. L. Marek), Janča, Jahn (67. Copák), Bílik (72. Buršík), Velfl (79. Peroutka). Trenér: Stanislav Vítovec.

FC Rokycany – Sokol Lom 1:2

Zdroj: tvcom.cz

„Výsledkově se nám zápas nepovedl, ale herně jsme nepropadli, naopak. Myslím si, že ve druhé půli jsme byli lepší, měli více šancí a remíza by byla asi spravedlivější. Ale Lom ukázal svoji kvalitu a zkušenost. Dal nám dva výstavní góly a těsně zvítězil,“ posteskl si zklamaný trenér Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:1. Branky: 86. Procházka – 5. Šimák, 54. Skopec. Rozhodčí: Štípek. ŽK: 3:5. Diváci: 200. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Jan Hereit, Glazer, T. Zajíček, Procházka, M. Černý, Plzák (74. Stejskal), Lehký (77. Čeliš), Kroc (77. Pražský), Janota (46. Laubr). Trenér: Milan Dejmek.

Petřín Plzeň – Otava Katovice 0:2

„Prohráli jsme, ale musím říct, že jsme hráli velmi dobře. Zejména v prvním poločase, kdy jsme si vytvořili hodně šancí. Ale dostali jsme gól do šatny po pěkné akci a na začátku druhé půle další. Katovice pak zalezly a nám to tam zkrátka nespadlo. Zklamání, ale nepanikaříme. Fotbal je někdy takový,“ nedělal z porážky vědu trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:1. Branky: 45. a 48. D. Bálek. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 1:2. Diváci: 152. Sestava Petřína: Suchý – Demeter, Heller (63. Kotěšovec), Klich, Kohout (84. Štefl), Vinkler, J. Vodrážka, Lisý, P. Zajíček (63. D. Vodrážka), Provod (84. Krystl), Bednář (84. Vanc). Trenér: Radek Vodrážka.

Český Krumlov – SK Horní Bříza 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Domácí sice byli více na balonu, byli asi i fotbalovější, ale na vyložené šance to bylo celkem vyrovnané utkání. Český Krumlov byl rozhodně hratelný soupeř. Klukům nemohu upřít bojovnost ani nasazení, ale trápí nás šířka kádru. Je to hrozně těžké, protože si v těchto vyrovnaných zápasech nemůžeme pomoci střídáním, nějakým oživením sestavy. Čeká nás ještě hodně práce,“ uvedl trenér Horní Břízy Jan Jílek s tím, že v prvním dějství na jeho svěřence dolehla tíha okamžiku premiéry v divizi, kdy hráči ze severu Plzeňska působili ustrašeným dojmem, ale po změně stran se výkon týmu malinko zlepšil.

Poločas: 1:0. Branka: 33. Vávra. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 2:2. Diváci: 237. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Tichý, Potoček, Lavička, Koudele, S. Rous, J. Šmíd, Do Thanh Tung, Kraček, J. Mašek, J. Paukner. Trenér: Jan Jílek.

SK Klatovy 1898 – VIAGEM Příbram B 2:5

Zdroj: tvcom.cz

„Příbram? Výborná. Mohla nám dát i více gólů, i když i my jsme mohli přidat ještě nějakou branku. Ale kluci makali, dřeli, nicméně na víc teď momentálně po letních odchodech nemáme,“ uznal trenér Klatov Michal Hoffmann.

Poločas: 1:2. Branky: 30. Lukeš, 87. Urs – 11. a 58. Hýsek, 45. Tříska, 77. Novotný, 89. Anih. Rozhodčí: Lovětínský. ŽK: 4:3. Diváci: 150. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul, M. Marek, Janda, Mészáros, Vacek (68. Mareš), Barborka (77. Urs), Brabec (58. Suchý), Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

Hořovice – SENCO Doubravka 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„První půle se nám příliš nepovedla. Soupeř byl hodně důrazný, my navíc měli moc ztrát, což nás stálo hodně sil. I přesto jsme si však Milanem Ungrem vytvořili dvě tři tutovky, které jsme ale bohužel neproměnili,“ byl zklamaný trenér fotbalistů plzeňské Doubravky Josef Michálek. Ve druhém poločase jeho tým zabral, ale nic z toho nevytěžil. „Kluci si hrábli. Tolik standardních situací a příležitostí, kolik jsme měli, to si už dlouho nepamatuji. Ale i kdybychom hráli až do samotného rána, gól bychom nedali. Nebylo nám zkrátka souzeno a domácí to nějakým způsobem nakonec ukopali,“ doplnil kouč.

Poločas: 1:0. Branka: 17. Zítek. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 4:1. ČK: 89. Ungr (Doubravka). Diváci: 150. Sestava Doubravky: Janiš – Nový, Světlík, Krejčí, Künstner, Fleissig, Česák, M. Uzlík, Ungr, Řehoř, Trojanec (71. Těžký). Trenér: Josef Michálek.

