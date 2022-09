Fotbalisté Klatov navázali na poslední vítězství v Mariánkách, když po tuhém boji porazili v ostře sledovaném zápase rezervu Domažlic 2:1. Klatovští museli utkání otáčet. Vítězný štempl jim zajistil až těsně před koncem zápasu Antonín Presl, který ze standardní situace ukázkově zakroutil míč přes zeď do branky.

SK Klatovy 1898 – TJ Jiskra Domažlice B 2:1

„Hodnotí se mi to dobře, vyhráli jsme. Dostali jsme brzy gól po takové sérii prohraných osobních soubojů a Domažlice měly v první půli ještě dvě tři situace, které naštěstí nevyřešily,“ oddechl si kouč Klatov Michal Hoffmann.

„O poločase jsme kluky nabádali, aby byli trpěliví, a to nám nakonec přineslo ovoce. Ve druhé půli jsme totiž hosty k ničemu nepustili, bušili jsme do nich a nakonec rozhodli po krásném trestném kopu Tondy Presla. Pochválit musím také Kubu Brabce, který dal další gól svou slabší nohou. Jsme spokojení, ale musím přiznat, že kdyby Jiskra v první půli proměnila své šance, asi by bylo po nás,“ dodal šestačtyřicetiletý lodivod k dramatickému zápasu.

6. kolo FORTUNA divize A: SK Klatovy 1898 - TJ Jiskra Domažlice B 2:1 (0:1).Zdroj: Jiří Pojar

„Myslím si, že až na prvních deset minut nám první poločas vyšel. Dali jsme gól a vypracovali si další tři, možná čtyři příležitosti, které měly skončit gólem. Jednou jsme dokonce bohužel netrefili ani prázdnou branku,“ posteskl si po zápase hlavní trenér domažlického béčka Stanislav Vítovec.

„Ve druhé půli hrály Klatovy směrem k hospodě, kde se jim hraje dobře, a nakonec skóre otočily. Podle mého názoru tam byla jasná červená karta pro Tondu Presla, který nakonec zápas v závěru rozhodl. Prohráli jsme, ale věřím, že se z toho poučíme,“ doplnil trenér, jenž ještě vloni působil právě v Klatovech.

Poločas: 0:1. Branky: 63. Brabec, 86. Presl – 13. Jahn. Rozhodčí: Mičan. ŽK: 5:4. Diváci: 200. Sestava Klatov: Novák – Ferko, Šoul, Presl, Janda, Mészáros, Krejčiřík, Holík (58. Hoang), Brabec, Lukeš (90. Suchý), Prančl. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Jiskry Domažlice B: Cherepko – T. Korelus, Jahn (65. Hojda), L. Korelus, Sedláček, L. Marek (65. Sloup), P. Voves, Nedvěd (89. Buršík), Teršl (80. Vlček), Janča (89. Vojtko), Velfl. Trenér: Stanislav Vítovec.

FKVSK Horní Bříza – SK Petřín Plzeň 1:3

„Klukům nemám co vytknout, předvedli dobrý výkon. Makali celou dobu, bojovali a vidím tam velký potenciál. Ke konci zápasu jsme i zatlačili Petřín. Bohužel nás trápí chyby v obraně, které dokáže soupeř využít. Takové hrubé chyby se v divizi opravdu neodpouští. Naopak my, když už máme nějakou šanci, tak ji neproměníme,“ litoval kormidelník Horní Břízy Martin Löffelman.

6. kolo FORTUNA divize A: SK Horní Bříza - SK Petřín Plzeň 1:3.Zdroj: Filip Nekola

Na druhé straně panovala spokojenost se ziskem bodů, s předvedenou hrou už ale ne. „Předvedli jsme absolutně nejhorší výkon v letošní sezoně. Domácí nám nenechali nic zadarmo. Vedli jsme o tři góly, ale soupeř hned snížil a pak nás mačkal až do konce. Nebylo to nic jednoduchého. Horní Bříza určitě někoho obere o body, jsem ale rád, že jsme to teď nebyli my,“ přiznal den po zápase hlavní trenér plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:1. Branky: 62. Šmíd – 24. Lisý, 51. Demeter, 53. Klich. Rozhodčí: Smitka. ŽK: 1:2. Diváci: 100.

Sestava Horní Břízy: Schimmer – Lavička (64. Sedlecký), Rous, M. Paukner (88. Reindl), Šmíd, Do Thang Tung (78. Mornštajn), Koudele, Šebek (46. Kraček), Tichý, M. Trojanec, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman. Sestava Petřína: Edelman – Kotěšovec (58. Maxa), Bednář (88. Rada), Kohout, Vinkler, Lisý, P. Zajíček (72. Tětek), Provod (46. Demeter), Klich, D. Heller (58. J. Vodrážka), D. Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

Slavoj Český Krumlov – FC Rokycany 0:1

„V první půli jsme byli lepší, měli jsme tam nějaké šance, ale zároveň také tam bylo hodně nepřesností. Po pauze dal hlavou pěkný gól Honza Procházka. Od té doby jsme však úplně vypadli ze hry. Zbytečně jsme se zatáhli a neudrželi jsme balon. Navíc jsme další dvě šance neproměnili. Soupeř naštěstí jen nakopával balony, takže jsme to nějak uskákali a ukopali,“ ulevil si lodivod Rokycan Milan Dejmek, jehož tým čeká ve středu 2. kol MOL Cupu proti Liberci.

Poločas: 0:0. Branka: 48. Procházka. Rozhodčí: Havlík. ŽK: 0:2. Diváci: 210. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Procházka, Černý (46. Kroc), Plzák (82. Stejskal), Lehký, Michal Nový (89. Pražský), Janota (68. Pergl, 82. Titl). Trenér: Michal Dejmek.

FK Komárov – SK SENCO Doubravka 4:3

„Ještě jsem tu porážku úplně nerozdejchal. V první půli to byl od nás pouťový výkon, prohrávali jsme 0:2. Pak jsme se ale zvedli, měli jsme věší aktivitu a dostávali jsme se do šancí, které jsme proměňovali. Utkání jsme otočili, ale závěr jsme vůbec nezvládli. Komárov tam dotlačil dva góly a ztratili jsme tři body. Tohle se nám nemůže stávat,“ byl zklamaný zkušený kouč Doubravky Zbyněk Michálek, jehož tým si tak na druhou výhru bude muset ještě počkat.

Poločas: 2:0. Branky: 26., 36., 87. a 89. Lukavský – 56. Ungr, 62. J. Trojanec, 64. Česák. Rozhodčí: Šmat. ŽK: 2:2. Diváci: 237. Sestava Doubravky: Luhový – Martin Nový, Světlík, Fleissig (46. Künstner), Česák, Řehoř, J. Trojanec, Marek Patrovský, Paul, Ungr (73. Uzlík), Vacata. Trenér: Zbyněk Michálek.

