Poločas: 1:0. Branky: 22. Netáhlo, 90+4. Reindl – 71. Bálek. Rozhodčí: Suchánek. ŽK: 3:2. Diváci: 120. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš, Lavička, Rous, Netáhlo, J. Trojanec (81. Tvrdík), Šmíd (78. Šebek), Do Thang Tung (78. Kocourek), Koudele, Kožíšek (46. Sedlecký, 84. Reindl), Kraček. Trenér: Martin Löffelman.

SK Aritma Praha – SK Petřín Plzeň 1:1

„Neproměnili jsme v první půli penaltu, pak nás naopak ve vyložené šanci podržel gólman. Inkasovali jsme po naší chybě, ale vzápětí se nám povedlo vyrovnat. Vzhledem k průběhu zápasu jsme rádi za ten bod. Mohlo to dopadnout na obě strany, nás podržel brankář Vojta Suchý,“ hodnotil utkání v hlavním městě republiky jeden z koučů plzeňského Petřína Jan Pleticha.

Poločas: 0:0. Branky: 52. Macháček – 65. J. Vodrážka. Rozhodčí: Kovářová. ŽK: 1:2. Diváci: 80. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář, Demeter (74, Provod), Lisý, Vanc, Kohout, J. Vodrážka (74. Tříska), D. Heller, Šimáně (81. Voves), Vinkler, P. Zajíček (90. Tětek). Trenér: Jan Pleticha.

SK Tochovice – TJ Jiskra Domažlice B 0:2

„Vápna byla před zápasem hodně pod vodou a zvažovali jsme, že bychom nehráli. Nakonec se to ale pustilo a právě voda nám pomohla při první brance, když se po centru míč zastavil v kaluži a brankář se tak k němu nedostal. Pak jsme se soustředili na bránění. Důležité bylo, že jsme přečkali jedinou vyloženou tutovku soupeře. Po samotném úniku domácí trefili břevno a pak ještě zachraňoval celou situaci náš obránce na brankové čáře. Druhý gól jsme přidali po zdařilém brejku. Jsme hrozně rádi za tři body,“ cenil si vítězství lodivod rezervy domažlické Jiskry Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:1. Branky: 15. Velfl, 85. Janča. Rozhodčí: Panský. ŽK: 0:4. Diváci: 120. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Brych – T. Korelus, Nedvěd (88. Tran Quang Huy), Hojda, Jahn, Voves, Sedláček, Janča, Copák (68. Staněk), L. Korelus, Velfl (90. Kalný). Trenér: Stanislav Vítovec.

FK VIAGEM Příbram B – FC Rokycany 0:6

„Soupeř nám to trochu ulehčil, když postavil hodně mladou sestavu. Nám to pomohlo, začátek se nám vydařil, hráli jsme s velkým nasazením a předvedli jsme dobrý výkon. Hlavní ale je, že jsme konečně začali dávat góly. A to jsme nějaké šance ještě neproměnili. Na klucích byla vidět určitá euforie. Snad to z nás spadlo a uděláme nějakou vítěznou vlnu, abychom získali potřebné body pro záchranu,“ řekl rokycanský kormidelník Milan Dejmek.

Poločas: 0:3. Branky: 20. a 73. Michal Nový, 44. Eger, 23. z penalty, 75. a 87. Lehký. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 4:1. Diváci: 50. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Jan Hereit, T. Zajíček, Eger (80. Bouda), Umosor, Lehký, Michal Nový (77. Stejskal), Janota, Holek, Titl (53. Karlíček). Trenér: Milan Dejmek.

Sokol Lom – SK SENCO Doubravka 3:0

„Bohužel nám u soupeřů vždy trvá, než se dostaneme do tempa. Úvodní tlak domácích jsme sice přečkali, ale pak jsme dostali hloupý gól po autovém vhazování. O pauze jsme udělali nějaké změny, které nám pomohly. Zlepšili jsme se, ale naše příležitosti jsme neproměnili. Následně jsme inkasovali po rychlém brejku. Lom prokázal svoji kvalitu,“ uznal trenér Josef Michálek.

Poločas: 2:0. Branky: 24. a 44. Tauber, 67. M. Novák. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 1:0. Diváci: 120. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Světlík, Krejčí (81. Kubička), Řehoř (46. Kalina), D. Novák, Roubal, Vacata (71. Bělohlav), Fleissig (46. Uzlík), Česák, Martin Nový, Krystl (46. Ungr). Trenér: Josef Michálek.