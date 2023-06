Domažlice slaví výhru v ČFL, o postup do druhé ligy se porvou se Žižkovem

„Odvezli jsme si tři body vlastně úplně z ničeho. Za mě jsme byli v první půli lepší, ale od gólu na 2:1, který jsme dali, nás domácí zmáčkli jako citron. Brali bychom asi i remízu, ale máme radost, že jsme duel rozhodli v závěru. Pro Benfiku je výsledek krutý,“ připustil trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 17. Bílik, 83. Černý – 45+3. P. Zajíček, 72. Provod, 90+3. Tříska. Rozhodčí: Pachtová. ŽK: 1:1. Diváci: 150. TJ Jiskra Domažlice B: Brych – Janča (78. Staněk), Bílik, Bauer (46. T. Korelus), Sedláček (16. Hojda), L. Korelus, Copák (65. Nedvěd), Černý, Holík, Voves, Jahn (78. Vlček). Trenér: Stanislav Vítovec. SK Petřín Plzeň: Edelman – Bednář, Demeter (80. Tříska), Klich, Kohout, Jan Vodrážka (65. Flachs), P. Zajíček, Provod, Šimáně (87. Voves), Trojovský, Tětek (65. Treml). Trenér: Radek Vodrážka.

FC Rokycany – SK SENCO Doubravka 0:2

„Z našeho herního projevu se vypařila týmová práce. Měli jsme hrát jednoduše, ale na můj vkus jsme předržovali balony. Senco výborně bránilo, presovalo nás. Nátlakovou hrou nás zatlačili a my jsme se z toho nedokázali vymanit,“ litoval malou chviličku po skončení duelu rokycanský kouč Michal Veselý.

Po bezbrankovém prvním poločase se i po přestávce jeho svěřenci dlouho drželi, ale v 79. minutě otevřel skóre doubravecký kanonýr Roubal. „Byla tam špatná komunikace uprostřed hřiště, soupeř získal míč a jednoduše to vyřešil. A druhá branka byla prakticky totožná, opět po brejkové situaci. Věřil jsem, že dneska to zvládneme, abychom měli trochu klid. Ta porážka je velká komplikace,“ dodal trenér Rokycan, které čekají těžká záchranářské práce.

Doubravka vyloupila Rokycany, které ještě čeká těžký boj o záchranu

„My máme sérii úspěšných zápasů, body naskočily. Máme i štěstíčko, morálka týmu je velká, nic nevypouštíme," liboval si Josef Michálek, kouč SENCA. „Chtěli jsme nasbírat body, abychom se vyhnuli sestupovým starostem, to se podařilo. Hraje se nám lehčeji, motivace pořád ještě je,“ doplnil.

Poločas: 0:0. Branky: 79. a 86. Lukáš Roubal. Rozhodčí: Melničuk. ŽK: 1:4. Diváci: 250. FC Rokycany: Růžička – Matas, Umosor, Hereit, Glazer, Tomáš Zajíček Laubr (69. Nový), Patrik Eger, Lehký, Pražský (78. Jiří Drábek), Karlíček (69. Holek). Trenér: Michal Veselý. SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík, Kalina (85. Krejčí), Řehoř (46. Künstner), Novák, Lukáš Roubal, Uzlík (56. Ungr), Vacata (90. Fleissig), Česák, Nový, Krystl. Trenér: Josef Michálek.

OHLASY Z ČFL: Derby mezi domácí Viktorií a Přešticemi skončilo smírně

SK Aritma Praha – SK Horní Bříza 1:0

„Strašně nás to mrzí. Naběhali jsme hromadu kilometrů bez balonu. V prvním poločase byl soupeř lepší, měl několik šancí, ale ve druhém dějství se to malinko otočilo, kdy i my měli tři veliké příležitosti. Zápas bohužel rozhodla situace v závěru, kdy jsme propadli ve dvou řadách a domácí skórovali. Kluky však musím pochválit, jak zápas odmakali a odjezdili,“ řekl bezprostředně po těsně prohraném utkání trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:0. Branka: 88. Červený. Rozhodčí: Severýn. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Sedlecký (72. Mornštajn), Čeliš, Lavička, S. Rous, Netáhlo, Do Thanh Tung, Koudele, Reindl (82. Čechura), Kraček, Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

SK Klatovy 1898 – Sokol Lom 0:3

„Co k tomu říct, prohra se vždycky hodnotí blbě. Ale musíme brát na vědomí to, že to byl u nás v sobotu souboj čtrnáctého týmu s prvním. Lom má skvělý tým plný kvalitních hráčů, kteří nám ukázali, jak se hraje fotbal. Soupeř hrál s rozvahou a dominoval na balonu, my jsme se do zápasu prakticky nedokázali dostat. Sice jsme tam měli pár náznaků příležitostí, ale nikdy jsme tyto akce nedokončili úspěšně," postekl si po zápase klatovský fotbalista Jakub Brabec.

Poločas: 0:1. Branky: 6. Kubovský, 67. M. Brabec, 85. Musiol. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 2:1. Diváci: 110. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Presl (75. Fiala), Janda, Mészáros, Krejčiřík, Hošek (51. Málek), Vacek, Holík (82. Vyčichl), Jakub Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

Klatovy nestačily na šampiona, ale stále dýchají. Brabec: Věřím, že to zvládneme