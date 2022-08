Neúspěšné derby! Klatovy doma prohrály, dva góly dostaly až v závěru

„Musím říct, že pro diváka to byl fantastický zápas, protože šance si vytvářela obě mužstva. My jsme měli navrch v úvodu, kdy jsme mohli vést alespoň 3:0, ale své šance jsme neproměnili. Domácí postupem času hru vyrovnali a v 84. minutě dostali velkou příležitost v podobě penalty. Tu ovšem Dan Houdek chytil a my v závěru udeřili z brejku a druhý gól jsme dali do odkryté sítě, když brankář Klatov šel na útočný roh. Šlo o vynikající fotbal a zápas dvou fantastických gólmanů,“ hodnotil utkání rokycanský trenér Milan Dejmek.

Poločas: 0:2. Branky: 90. T. Zajíček, 90+2. Kroc. Rozhodčí: Paták. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Presl, Janda, M. Marek (64. Prančl), Mészáros, Suchý (30. Vacek), J. Brabec (46. Krejčířík), Hoang, Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (57. Kroc), Procházka, Plzák, Lehký, Michal Nový, Titl (73. Stejskal). Trenér: Milan Dejmek.

Komárov – Petřín Plzeň 2:4

„Změnili jsme taktiku oproti předchozím zápasům. Vycházeli jsme z bloku a čekali na brejky. V úvodu se nám jeden vydařil a šli jsme do vedení. Pak jsme přežili obrovskou šanci soupeře, kdy Suchý chytil jasný gól. Komárov pak srovnal, ale od druhé půle byl náš herní projev lepší. Domácí sice ještě jednou srovnali, ale následná blesková, trochu šťastná odpověď Provoda je definitivně srazila,“ mohl být spokojený trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 23. Vokáč, 79. Mojdl – 6. a 63. z penalty Kotěšovec, 80. Provod, 87. Vanc. Rozhodčí: Janíček. ŽK: 1:4. Diváci: 327. Sestava Petřína: Suchý – Demeter (87. Rada), Bednář, Kohout, Vinkler, Lisý, P. Zajíček (80. Tětek), Provod, Kotěšovec (67. Vanc), Štefl (46. Heller), D. Vodrážka. Trenér: Radek Vodrážka.

Horní Bříza – Jiskra Domažlice B 0:3

Domácí tým vedl do souboje s rezervou Domažlic nový trenér Martin Löffelman. „Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, který má sehraný tým, navíc vždy nastoupí někdo z ČFL. Snažili jsme se nepouštět Domažlice do šancí, ale bohužel jsme udělali tři fatální chyby v rozehrávce, které hosté potrestali. Jinak oni moc šancí neměli a kluci plnili to, co měli. My jsme se dopředu příliš nedostávali, kvalita byla na straně soupeře,“ hodnotil kouč Horní Břízy.

4. kolo FORTUNA divize, skupina A: SK Horní Bříza (zelení) - TJ Jiskra Domažlice B (na snímku hráči v modrých dresech) 0:3.Zdroj: Jiří Pojar

„Přivezli jsme povinné tři body, protože Horní Bříza bude patřit v divizi ke slabším soupeřům. Domácí jenom bránili a zdržovali hru. Byli jsme celý zápas lepší a mohli jsme přidat další čtyři, pět branek, ale neproměnili jsme ani ty nejvyloženější šance. Ale jinak jsem spokojený, sezonu jsme, až na zápas s Komárovem, rozjeli dobře,“ těšilo kouče béčka Domažlic Stanislava Vítovce.

Poločas: 0:1. Branky: 18. a 59. Brabec, 64. Jahn. Rozhodčí: Šiška. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Potoček, Lavička, Rous, M. Paukner (46. Sedlecký), Šmád (52. Mašek), Do Thang Tung, Koudele, Tichý, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman. Sestava Domažlic B: Cherepko – T. Korelus, Sedláček (72. Buršík), L. Korelus, Hojda, Jahn (86. Javorský), Bílik (72. L. Marek), Soupír, D. Brabec, Vlček (72. Voves), Copák (62. Sloup). Trenér: Stanislav Vítovec.

Příbram B – SENCO Doubravka 2:2

„Příbram nám dělala v první půli velké problémy svým pohybem, čímž nás dostávala pod tlak. Po pauze se už hra vyrovnala a šance byly na obou stranách. Nám se povedlo nakonec vyrovnat v nastaveném čase, kdy se po rohu prosadil Paul,“ byl rád trenér fotbalistů plzeňské Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 2:1. Branka: 14. Anih, 31. Hýsek – 18. Uzlík, 90+1. Paul. Rozhodčí: Machýček. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Sestava Doubravky: Luhový – Martin Nový, Světlík, Krejčí, Fleissig, Česák, M. Uzlík (90+2. Křen), Řehoř (70. Těžký), Trojanec, Marek Patrovský (70. Vacata), M. Paul. Trenér: Josef Michálek.

