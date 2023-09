Fotbalisté Holýšova vstoupili dobře do nového ročníku krajského přeboru. Po loňských…

„V první půli jsme hráli špatně. Neudrželi jsme vůbec balon, prohrávali jsme souboje. Tachov byl lepší a mohl se dostat i do vedení. O pauze jsme ale udělali tři změny a zvedli jsme se. Všichni střídající hráči nám hodně pomohli. Soupeře jsme pak už přehrávali, navrch jsme nedali penaltu. Každopádně první část jsme vyloženě prospali, za druhou jsme si ale to vítězství zasloužili,“ řekl po náročném domácím utkání zkušený doubravecký lodivod Pavel Vaigl.

FORTUNA divize A, 8. kolo: SK SENCO Doubravka - FK Tachov 2:0 (0:0).Zdroj: Deník/Milena Sojková

„Neustále doplácíme na neproměňování šancí. V první půli jsme se mohli dostat do vedení, ale nepovedlo se. Nedáváme góly, za sedm zápasů jsme dali čtyři branky, to je hrozně málo. Navíc bylo poznat, že Doubravka pak měla kam sáhnout, střídající hráči oživili její hru. Nás naopak trápí zranění a teď příliš úzký kádr,“ vysvětloval asistent trenéra Tachova Pavel Hobza.

Poločas: 0:0. Branky: 52. Milan Ungr, 72. Mlynařík. Rozhodčí: Cigáň. ŽK: 2:1. Diváci: 150. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Krejčí, Kalina (46. Hendrych), Petr Zajíček, Uzlík (76. Jandík), Blažek, Martin Nový (46. Milan Ungr), Vacata, Mlynařík (83. David Novák), Rudolf Novák, Kule (46. Kovář). Trenér: Pavel Vaigl. Sestava FK Tachov: Landgrott – Semenov (60. Čížek), Mráz, Bulaiev, Lafranchi, Kořínek, Šoul, Tušl, Vejvoda (78. Umanskyi), Sláma (83. Nieves), Frank (46. Habart). Trenér: Jaroslav Pták.

SK Klatovy 1898 – FK Jindřichův Hradec 1910 2:0

„V prvních patnácti minutách to s námi nevypadalo moc dobře. Soupeř si vytvořil tři velké šance, ale zachránilo nás břevno, pak i tyčka. Potom jsme se naštěstí dostali do hry a měli tři příležitosti i my, ale žádnou jsme nedokázali proměnit. Celkově jsme ale byli rádi, že jsme poločas neprohráli,“ připustil mladý kouč klatovských fotbalistů Matěj Spěváček.

„Ve druhém poločase jsme se už výrazně zlepšili, na hřišti byli lepší a jelikož jsme dokázali dát i dvě branky, zaslouženě jsme zvítězili. Za výhrou jsme šli víc než soupeř, bylo to vidět a jsme moc šťastní,“ dodal spokojený trenér Klatov.

Poločas: 0:0. Branky: 48. Prokop, 68. Presl z penalty. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 2:0. ČK: 0:1 (90+2. Mazánek – trenér brankářů). Diváci: 200. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Janota, Ferko, Presl (87. Jiří Mareš), Lávička, Janda, Mészáros, Krejčiřík (78. Vacek), Prokop (78. Vaněk), Velfl (62. Holík), Lukeš. Trenér: Matěj Spěváček.

FK Baník Sokolov – TJ Jiskra Domažlice B 4:2

„Soupeř měl v utkání více šancí. Byl silovější, urputnější a podařilo se mu proměnit své příležitosti. Nepředvedli jsme špatný výkon, ale Sokolov byl lepší a zaslouženě zvítězil. Výsledkově se bohužel nadále trápíme,“ je si vědom kouč rezervního výběru třetiligové TJ Jiskra Domažlice Štěpán Hirschl.

Poločas: 2:1. Branky: 28. Krlička, 39. Kubinec, 64. Václavík, 78. Mikleš – 4. Černý, 80. Staněk. Rozhodčí: Tichý. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Strolený – Hojda, Voves, J. Korelus, Secký (86. Řezníček), Janča (77. Soběhart), D. Sedláček (46. Staněk), Černý (86. Žák), Sojka, Bílik (70. Copák), Vlček. Trenér: Štěpán Hirschl.

SK Otava Katovice – FC Rokycany 4:1

„Bylo to skoro totožné jako v Soběslavi. Bohužel jsme brzy po naší hrubé individuální chybě dostali gól a pak jsme marně dobývali domácí obranu. Hráli jsme na balonu, ale bylo to vše po vápno. Nejsme směrem dopředu tak nebezpeční, jak bych si představoval. Navíc po ztrátě balonu špatně zapínáme do obrany, z čehož nás pak soupeř trestá. Domácí mají rychlostní hráče a čekali na brejky, které pak využili. Na tom musíme teď zapracovat,“ vysvětloval po neúspěšném venkovním utkání kormidelník Rokycan Michal Veselý.

Poločas: 1:0. Branky: 12. Bálek, 53. Kotrba, 74. Souhrada, 78. Kadula – 89. Procházka. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 1:1. Diváci: 335. Sestava FC Rokycany: Dan Houdek – Horváth, Jan Matas, Matěj Rybař, Jan Hereit, Laubr (74. Tomáš Zajíček), Černý (54. Glazer), Pražský (54. Smíšek), Pergl (67. Procházka), Holek, Titl (67. Michal Nový). Trenér: Michal Veselý.

Slavoj Český Krumlov – SK Petřín Plzeň 1:2

„První poločas se nám povedl. Mohli jsme ještě jeden gól přidat a naopak ten jediný nedostat. Od šedesáté minuty to už pak byl takový boj. Každopádně jsme dali po dlouhé době dva góly a hned jsme vyhráli. Už jsme tyhle tři body potřebovali,“ byl spokojený trenér Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:2. Branky: 36. Kolář – 11. Jan Vodrážka, 33. Klich. Rozhodčí: Wulkan. ŽK: 5:5. Diváci: 198. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Bednář (86. D. Vodrážka), Mudra, Václav Lisý, Aleš Demeter (86. Heller), Lukáš Nový, Jan Vodrážka (56. Provod), Kohout, Klich, Maxa (72. Treml), Šimáně (72. Vinkler). Trenér: Radek Vodrážka.