O víkendu zvítězily i Klatovy, a to na půdě Komárova a přiživily naději na záchranu. Horní Bříza uhrála doma bod s béčkem Příbrami, naopak Rokycany a rezerva Jiskry Domažlice venku neuspěly. Přečtěte si ohlasy ze všech týmů Plzeňského kraje, mrkněte na aktuální fotogalerii i videa.

SK SENCO Doubravka – Slavoj Český Krumlov 4:1

Zdroj: tvcom.cz

„Po delší době jsme dokázali vyhrát vyšším rozdílem, takže jsme naprosto spokojení. Kluky musím pochválit, zejména v prvním poločase soupeře převyšovali. Na začátku druhé půle nás hosté na chvíli zmáčkli, ale následně jsme dali třetí gól, který to celé zlomil. Kladně hodnotím také to, že jsme do hry dostali všechny kluky, za což jsem moc rád,“ kvitoval trenér Josef Michálek.

Poločas: 2:0. Branky: 34. Ungr, 39. Řehoř, 53. Roubal, 74. Uzlík – 71. Vaněk. Rozhodčí: Matějka. ŽK: 0:0. Diváci: 100. Hřiště: SENCO, Plzeň. Sestava SK SENCO Doubravka: Luhový – Světlík, Krejčí (80. Kubička), Kalina (70. Petrželka), Řehoř (53. Fleissig), Novák, Roubal, Ungr (70. Uzlík), Vacata, Nový, Krystl (80. Bělohlav). Trenér: Josef Michálek.

1/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 2/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 3/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 4/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 5/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 6/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 7/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 8/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 9/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 10/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 11/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 12/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 13/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 14/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 15/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 16/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 17/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 18/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 19/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 20/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 21/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1. 22/22 Zdroj: Deník/Filip Nekola FORTUNA divize A, 27. kolo: SK SENCO Doubravka (na snímku fotbalisté ve žlutých dresech) - Slavoj Český Krumlov 4:1.

Cíl splněn. Přeštice přejely oslabené Zbuzany a slaví záchranu ve třetí lize

SK Horní Bříza – FK VIAGEM Příbram B 0:0

Zdroj: tvcom.cz

„Přijel k nám mladý a běhavý soupeř, který vynikal v rychlém přechodu do protiútoku. Z naší strany to nebyl optimální výkon, za celý zápas jsme vystřelili na bránu pouze jednou. Bod tedy nakonec určitě bereme,“ řekl po bezbrankové remíze s béčkem Příbrami trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Bahník. ŽK: 2:0. Diváci: 75. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš (80. Čechura), Lavička, Šebek (46. Sedlecký), S. Rous, Netáhlo, Do Thanh Tung (71. Reindl), Koudele, Kocourek (71. Šimice), Kraček (88. Tuka), J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

I přes další porážku se Slavií má Viktoria už třetí místo jisté

SK Otava Katovice – FC Rokycany 1:0

Zdroj: tvcom.cz

„Zápas určitě ovlivnila brzká červená karta, ale ještě před ní jsme tam měli asi tři šance, které kdybychom využili, zápas se mohl vyvíjet jinak. I v oslabení jsme domácí do šancí příliš nepouštěli, ale bohužel jsme inkasovali ze závaru po rohovém kopu. Kluky ale musím za výkon a bojovnost pochválit, nechali na hřišti všechno,“ těšilo i přes porážku trenéra Rokycan Michala Veselého.

Poločas: 0:0. Branka: 53. Bálek. Rozhodčí: Vychodil. ŽK: 1:6. ČK: 32. Černý (Rokycany). Diváci: 271. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Hereit, Umosor (61. Laubr), Glazer, T. Zajíček, Černý, Lehký, Eger, M. Nový (61. Karlíček), Pražský (81. Holek). Trenér: Michal Veselý.

1/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 2/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 3/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 4/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 5/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 6/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 7/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 8/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 9/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 10/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 11/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 12/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 13/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 14/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 15/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 16/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 17/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 18/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 19/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 20/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 21/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 22/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 23/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 24/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 25/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 26/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 27/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 28/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 29/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 30/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 31/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 32/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 33/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 34/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 35/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 36/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 37/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 38/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 39/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 40/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 41/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 42/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 43/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 44/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 45/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 46/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 47/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 48/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 49/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 50/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 51/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 52/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 53/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 54/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 55/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 56/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 57/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 58/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 59/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 60/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 61/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0. 62/62 Zdroj: Jan Škrle FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Otava Katovice (na snímku fotbalisté v modrých dresech) - FC Rokycany (zelení) 1:0.

SK Petřín Plzeň – FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0

„Měli jsme dobrý vstup do zápasu, dali jsme rychle dvě branky, ale šanci jsme si vytvořili ještě před prvním gólem. Po třetím zásahu bylo prakticky hotovo, i když gól soupeře mohl ještě zadělat na drama. Ten ale nepřišel, naopak my přidali čtvrtou trefu a zbytek zápasu si už celkem v pohodě pohlídali. Máme tři body, jsme spokojení,“ hlásil jeden z koučů plzeňského celku Jan Pleticha.

FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0).Zdroj: Vlaďka Štychová

Poločas: 3:0. Branky: 13. a 41. z penalty Demeter, 6. J. Vodrážka, 63. Provod. Rozhodčí: Erlebach. ŽK: 3:2. Diváci: 100. Sestava SK Petřín Plzeň: Edelman – Bednář (77. Heller), Demeter (77. Štefl), Lisý, Klich, Kohout, Jan Vodrážka (61. Voves), Vinkler (41. Trojovský), Petr Zajíček, Provod, Zdeněk Šimáně (61. Tříska). Trenéři: Jan Pleticha, Jaroslav Levý.

1/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 2/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 3/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 4/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 5/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 6/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 7/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 8/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 9/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 10/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 11/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 12/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 13/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 14/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 15/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 16/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 17/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 18/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 19/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 20/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 21/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 22/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0). 23/23 Zdroj: Vlaďka Štychová FORTUNA divize A, 27. kolo: SK Petřín Plzeň (na snímku fotbalisté v červených dresech) - FC Viktoria Mariánské Lázně 4:0 (3:0).

FOTO: Petřín sestřelil rozjetou Viktorii, na domácím hřišti rozhodl už do půle

FK Komárov – SK Klatovy 1898 1:3

Zdroj: tvcom.cz

„Chtěl bych vyzdvihnout bojovnost a nasazení celého týmu, díky tomu jsme si odvezli důležité tři body. Zároveň jsem moc rád, že jsem k výhře mohl pomoci gólem. Poté, co jsem v úterý udělal maturitu, je tento týden pro mě velice úspěšný,“ radoval se bezprostředně po zápase devatenáctiletý fotbalista Klatov František Holík, jenž sice přišel na hřiště až po hodině hry, ale v 73. minutě vstřelil druhý, a jak se později ukázalo i vítězný gól.

Poločas: 0:0. Branky: 90. Vokáč – 50. Janda, 73. Holík, 89. Presl. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 2:3. Diváci: 250. Sestava SK Klatovy 1898: Novák (35. Valeš) – Ferko, Presl, Marek (82. Málek), Janda, Mészáros, Krejčiřík (60. Holík), Hošek (82. Fiala), Vacek, Vrabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

Naděje na záchranu žije! Klatovy loupily v Komárově, rozhodl střídající Holík

SK Hořovice – TJ Jiskra Domažlice B 4:2

Zdroj: tvcom.cz

„Z naší strany to nebyl optimální výkon, domácí si výhru za svoji aktivitu zasloužili, ale mrzí mě výkon rozhodčích. Gól na 3:2 nám dal totiž hráč, který chvíli předtím měl dostat druhou žlutou kartu za strčení našeho hráče a celkově se mi zdálo, že těch rozhodnutích bylo nějak moc ve prospěch domácích,“ štvalo trenéra domažlického béčka Stanislava Vítovce. „Ale nedá se bohužel nic dělat, prohráli jsme a musíme ve zbývajících zápasech sezony zabrat, abychom se mezi divizní elitou udrželi,“ dodal kormidelník Jiskry.

Poločas: 2:1. Branky: 7. Čapek, 37. Landa, 72. Polák, 84. Mareš – 31. Bílik, 52. Bauer. Rozhodčí: Talpáš. ŽK: 3:4. Diváci: 110. Hřiště: Hořovice. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Janča, Bílik, Bauer, Hojda, Sedláček, Vlček (66. Tomáš Korelus), Nedvěd (27. Soběhart), Lukáš Korelus, Copák, Tomáš Holík (78. Tumpach). Trenér: Stanislav Vítovec.

PODÍVEJTE SE: Futsalisté plzeňského Interobalu dokráčeli ke druhému titulu