Poločas: 1:0. Branky: 3. Zeronik, 53. a 54. Antwi, 91. Popovič. Rozhodčí: Eibl. ŽK: 2:2. Diváci: 70. Sestava Petřína: Edelman – Štefl (46. Demeter), Klich, Kohout, P. Zajíček, Šimáně, J. Vodrážka (60. Flachs), Treml, Heller (46. Provod), Voves (60. Trojovský), Tětek (73. Kotěšovec). Trenér: R. Vodrážka.

TJ Jiskra Domažlice B – SK SENCO Doubravka 3:1

„Už o nic nešlo, ale kluci chtěli potěšit fanoušky, kterých přišlo více než obvykle. Začátek zápasu byl od nás skvělý, vedli jsme 2:0. Od patnácté minuty jsme ale úplně vypadli ze hry, mysleli jsme si, že to půjde asi samo. Doubravka nás zatlačila a byla šedesát minut lepším týmem. Nepomohla nám ani poločasová střídání. Uklidnila nás až třetí branka. Zároveň ještě předtím brankář Červený chytil penaltu. Pro hostující Doubravku to byl nakonec asi krutý výsledek,“ uznal kormidelník domácích vítězů z Domažlic Stanislav Vítovec.

„Zápas jsme si prohráli v prvních deseti minutách. To by se nemělo tak zkušenému týmu stávat. Pak jsme začali dohánět. Herně jsme se zvedli, snížili jsme. Vyrovnání nám ale nebylo souzeno. Jeden gól nebyl uznán, neproměnili jsme ani penaltu,“ litoval trenér Doubravky Josef Michálek, jenž na SENCU nadále zůstává, ale už nebude v další sezoně působit jako hlavní kouč A týmu.

Poločas: 2:1. Branky: 1. Copák, 9. Novák vlastní, 87. Staněk – 35. Uzlík. Rozhodčí: Glogar. ŽK: 0:1. Diváci: 230. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Bílik (70. Soběhart), Holík, Voves, Vlček (89. Kalný), Hojda, T. Korelus, Sedláček, Nedvěd (46. Staněk), Janča (46. Černý), Copák (46. Jahn). Trenér: Stanislav Vítovec. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Světlík, Krejčí, Kalina, Novák, Uzlík (84. Martin Nový), Roubal, Vacata, Fleissig (41. Krystl), Česák, Künstner (62. Ungr). Trenér: Josef Michálek.

SK Klatovy 1898 – SK Aritma Praha 3:1

„Všechno to z nás spadlo, a teď si to užijeme. Proti Aritmě to bylo hrozně těžké utkání, hlavně psychicky. Navíc jsme opět dostali první gól a vypadalo to s námi špatně. Naštěstí jsme ale dali dvě branky do poločasu a ve druhém dějství přidali třetí gól. Celá sezona se nám vůbec nepovedla, ale jsem šťastný, že jsme to s Aritmou zvládli a zachránili divizi v Klatovech,“ radoval se bezprostředně po zápase útočník Antonín Presl, nejlepší střelec týmu.

Poločas: 2:1. Branky: 18. Holík, 30. Presl z penalty, 62. Krejčiřík – 10. Novotný. Rozhodčí: Vnuk. ŽK: 4:1. Diváci: 280. Sestava SK Klatovy 1898: Valeš – Ferko, Presl (58. Hošek), Marek (90. Fiala), Janda, Mészáros, Krejčiřík (90. Partyngl), Vacek, Holík (68. Málek), Brabec, Lukeš. Trenér: Vladimír Lešetický.

SK Tochovice – SK Horní Bříza 4:1

„V první půli jsme vůbec nedodržovali to, co jsme si řekli před zápasem. Hned na začátku jsme to vypustili a domácí vedli o dvě branky, kdy jsme vůbec nepohlídali nebezpečné kraje. Byli jsme v hodně poslepované sestavě, přesto jsem nečekal, že to bude tak jednoznačné. Tochovice zaslouženě zvítězily,“ přiznal den po mači ostřílený lodivod Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 3:0. Branky: 3., 6. a 32. Sirotek, 59. Vlček – 84. Čeliš. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 1:1. Diváci: 110. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Čeliš, Lavička, Tuka, Rous, Do Thanh Tung, Koudele, Kocourek (63. Šimice), Reindl, Kraček, J. Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

FC Rokycany – FK Komárov 2:0

„Věděli jsme, že musíme tento zápas zvládnout, abychom měli aspoň teoretickou šanci na záchranu. Kluci k tomu přistoupili dobře. Odehráli jsme dobrý zápas. Pomohla nám i první branka, po níž jsme kontrolovali hru a soupeře jsme pouštěli jen po vápno. Bohužel ani vítězství nakonec na záchranu nestačilo. Trochu jsem věřil, že by Petřín mohl v Příbrami zvítězit, ale nestalo se,“ vysvětloval rokycanský kouč Michal Veselý, který bude trénovat tým z Husových sadů i v další sezoně – ale pouze mezi elitou kraje.

Poločas: 1:0. Branky: 25. Matas, 85. Procházka. Rozhodčí: Mudra. ŽK: 0:2. Diváci: 250. Sestava FC Rokycany: Houdek – Matas, Umosor (86. Karlíček), Jan Hereit, Glazer, T. Zajíček (79. Janota), Černý (79. Pražský), Michal Nový (71. Procházka), Holek, Eger. Trenér: Michal Veselý.

