„Brzy jsme se dostali do vedení, ale pak jsme dvakrát inkasovali po chybách v obraně. Po pauze jsme soupeře zatlačili, nicméně jsme neproměnili ani ty nejvyloženější šance. Je to škoda, aspoň bod jsme si určitě zasloužili,“ mrzelo po zápase zaskakujícího hlavního trenéra SK Petřín Plzeň Jana Pletichu.

Poločas: 2:1. Branky: 10.a 24. F. Vaněk, 88. D. Vaněk – 8. Vanc. Rozhodčí: Hes. ŽK: 4:2. Diváci: 207. Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý – Klich, Vikler (81. Maxa), Kohout, Tětek (46. D. Vodrážka), Bednář, D. Heller (71. Štefl), Demeter, P. Zajíček (62. Tříska), Provod, Vanc (46. Lisý). Trenér: Jan Pleticha.

SK Aritma Praha – FC Rokycany 1:0

„Zápasu by podle mě slušela remíza, i když je pravda, že v prvním poločase nás dvakrát podržel brankář Houdek. Ale pokračujeme v tom, co nás trápilo na závěr podzimu i teď na začátku jara: nejsme schopni dát gól. Na Aritmě jsme tedy neměli zase tolik šancí, ale celkově nejsme vpředu tak dobří. Ve hře to není špatné, co se týče nasazení a bojovnosti, tam nemohu klukům nic vytknout, ale v ofenzivě nedokážeme soupeře překvapit, nedotlačíme to tam,“ litoval po zápase na Aritmě ostřílený trenér Rokycan Milan Dejmek.

Poločas: 0:0. Branka: 52. Ielitro. Rozhodčí: Izugrafov. ŽK: 1:4. Diváci: 120. Sestava FC Rokycany: Houdek (46. Růžička) – Matas, Umosor, Hereit, Glazer, T. Zajíček (89. Pražský), Procházka (74. Titl), Milan Nový (74. Ryba), Stejskal (67. Holek), P. Eger, Lehký. Trenér: Milan Dejmek.

SK Klatovy 1898 – FK Slavoj Český Krumlov 0:2

„Hrálo se na nerovném terénu, takže bylo jasné, že výhodu bude mít ten, kdo dá první gól. A byli to bohužel hosté, kteří nakonec vytěžili z minima maximum. Ani my jsme neměli nějaké extra šance, ale pár náznaků, ze kterých jsme mohli udeřit, jsme nedotáhli do konce. Určitě jsme nebyli horší, ale nemáme ani bod,“ uvedl kouč klatovských fotbalistů Michal Hoffmann.

Poločas: 0:1. Branky: 25. Růžička, 58. Kabele. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 3:1. Diváci: 132. Sestava SK Klatovy 1898: Novák – Ferko, Marek, Janda (89. Barborka), Mészáros, Krejčiřík, Vacek (89. Berka), Holík, Brabec, Málek (63. Prančl), Lukeš. Trenér: Michal Hoffmann.

TJ Sokol Lom – TJ Jiskra Domažlice B 2:1

„Dobře jsme bránili a v první půli jsme měli dvě tutovky, které jsme ale bohužel neproměnili. Pak jsme se dostali do vedení, ale vzápětí jsme po brejku inkasovali. Následně se to tam semlelo a vyšel z toho Egon Vůch s červenou kartou. To rozhodlo. Mrzí mě především to, že Lom přece nepotřebuje takovou podporu rozhodčích. Když už měli padat červené, tak na obou stranách. To mi potvrdili i domácí funkcionáři. Jinak ale musím kluky pochválit, hráli jsme to, co jsme chtěli,“ hodnotil duel lodivod domažlického béčka Stanislav Vítovec.

Poločas: 0:0. Branky: 62. Musiol, 86. Brabec – 57. Bauer. Rozhodčí: Beneš. ŽK: 1:1. ČK: 0:1 (63. Vůch). Diváci: 150. Sestava TJ Jiskra Domažlice B: Červený – Hojda, Bauer, T. Korelus, Sedláček, Vůch, Vlček, L. Korelus, Nedvěd, Velfl (72. Staněk), Jahn (81. Copák). Trenér: Stanislav Vítovec.

SK Horní Bříza – FC Viktoria Mariánské Lázně 1:2

„Soupeři jsme nabídli čtyřmi hrubými chybami obrovské šance, z nichž dvě proměnil. My jsme naopak naše příležitosti nevyužili. K tomu po jasném faulu ve vápně, kdy už si náš hráč stavěl míč na penaltu, tak pomezní najednou vytáhl faul mimo vápno. Celkově rozhodčí pískali zvláštně. Hostující hráč chytí míč na čáře oběma rukama ve vápně a on to přejde bez povšimnutí. Na konci jsme soupeře zatlačili a snížili. Za mě to byl remízový zápas, ale bohužel,“ byl zklamaný trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 0:0. Branky: 86. J. Paukner – 26. Kopta, 70. Holub. Rozhodčí: Adámek. ŽK: 1:3. Diváci: 105. Sestava SK Horní Bříza: Schimmer – Kraček (80. Reindl), Netáhlo, Lavička, Koudele (80. Daníček) – Do Tang Tung (52. Šebek), Jáchym Trojanec, Jan Paukner, Čeliš (81. Tvrdík) – Kožíšek (46. Sedlecký), Šmíd. Trenér: Martin Löffelman.

SK SENCO Ďoubravka – SK Otava Katovice 3:0

„Před začátkem zápasu jsme ještě řešili problémy v obraně. Kluci ale předvedli hodně zodpovědný výkon. Dobře jsme bránili a v klíčových chvílích nás podržel i brankář. Byli jsme navíc hodně efektivní v koncovce. Soupeř byl hodně kvalitní, kdy hrozil především z pravé strany a po dlouhých autech. Důležité vítězství,“ mohl být spokojený kormidelník fotbalistů Doubravky Josef Michálek.

Poločas: 2:0. Branky: 8. Řehoř, 34. Ungr, 59. Künsnter. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 0:1. Diváci: 160. Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš – Krystl, Martin Nový, Novák, Kubička – Fleissig (60. Bělohlav), Česák, Künstner, Vacata (84. Krejčí) – Ungr (84. Kalina), Řehoř (75. Uzlík). Trenér: Josef Michálek.