„Hrálo se hodně opatrně z obou stran. V první půli jsme měli několik pološancí my, po pauze naopak si jich více vypracovaly Mariánky. Chyběla tomu ale nějaká branka, která by to pak otevřela. Každopádně jsem spokojený s nulou vzadu, která byla už dvanáctá v sezoně. Toho si hodně cením. Zároveň dostali znovu šanci někteří hráči z dorostu. V tom chceme pokračovat i v posledním kole," řekl lodivod Doubravky Pavel Vaigl.

Poločas: 0:0. Rozhodčí: Popelka. ŽK: 2:3. Diváci: 210.

Sestava SK SENCO Doubravka: Janiš - R. Novák (62. Martin Nový), Krejčí, Vacata (75. Kubička), Mlynařík, Renza, Kule (46. Roubal), Pinc (53. Blažek), Skopový, Patrovský, P. Zajíček (46. Ungr). Trenér: Pavel Vaigl.

SK Petřín Plzeň - FK Soběslav 0:1

„Mrzí nás, že jsme znovu prohráli, ale že by nám to kazilo úplně náladu, to zase ne. Soběslav hrála chytře, byla zalezlá a čekala na brejky. My jsme dobývali, měli jsme drtivé držení balonu, ale žádnou vytouženou šanci jsme si nevytvořili. Naopak soupeř šel třikrát sám na bránu. Navíc se potvrdilo znovu, že v zápasech, kde o nic nejde, tak tam zásadně body nezískávám. K tomu nám soupeř udělal uličku pro vítěze, to jsem hned věděl, že je to špatný. Už se nám to stalo několikrát a vždy jsme pak prohráli. Tak teď jen čekám, až nám to udělají v posledním kole Rokycany," usmíval se kouč Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 0:1. Branka: 27. Macák. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 4:1. Diváci: 156.

Sestava SK Petřín Plzeň: Suchý - L. Nový, Mudra, Provod, Kohout, J. Vodrážka (71. Jandoš), Klich, Salák (63. Lisý), Heller (71. D. Vodrážka), Demeter, Trojovský (63. Treml). Trenér: Radek Vodrážka.

FK Slavoj Český Krumlov - FC Rokycany 2:0

„Už jsem to bral jako takové modelové utkání, kde jsem chtěl vyzkoušet nějaké kluky z béčka a také nějaké věci. Herně jsme za mě byli o level výše než domácí, kterým se ale dařilo v koncovce. Od nás tam chyběl takový větší hlad jít do vápna do zakončení. Krumlov potřeboval body, tak je získal. I přes porážku jsem byl s výkonem spokojený," hodnotil rokycanský kormidelník Michal Veselý.

Poločas: 2:0. Branky: 2. Kordík, 39. Polanský. Rozhodčí: Koranda. ŽK: 3:2. Diváci: 158.

Sestava FC Rokycany: Růžička - Horváth, M. Drábek (83. Pergl), J. Drábek, Hereit, Kroc (46. Karlíček), Matas, Lehký, Stejskal, Holek (63. Janota), Titl. Trenér: Michal Veselý.

SK Klatovy 1898 - FK Komárov 1:3

„Aritma hrála o druhé místo a taky to tak vypadalo. Byli hodně namotivovaní a šli si razantně za vítězstvím, ke kterému udělali krok už v prvním poločase, kdy vstřelili dva góly. Kluci se s tím ale poprali a celou druhou půlku soupeře tlačili. Byl z toho i gól na 1:2, víc už jsme ale nestihli," mrzelo trenéra Klatov Martina Jandu.

Poločas: 0:2. Branky: 81. Lávička - 18. Š. Dostál, 42. Kolínek. Rozhodčí: Tupý. ŽK: 2:1. Diváci: 120.

Sestava SK Klatovy 1898: Novák (86. Herman) - Ferko, Lávička, Vyčichl, Mészáros (90+1. Lajpold), Prokop, Holík, Přibáň (51. Brož), T. Vaněk, Michal Lukeš (90+1. Marek Lukeš), Jan Vaněk. Trenér: Martin Janda.

TJ Jiskra Domažlice B - FK Tachov 0:0

„První poločas byl od nás dobrý. Jediné, co tomu chybělo, byl gól. Trefili jsme břevno, tyčku, pak jednou nám neuznali branku kvůli ofsajdu. Dobře zachytal Tachovu i gólman. My jsme bohužel museli nuceně dvakrát střídat, čímž utrpěla naše hra. Nebylo to už pak ono. Sice jsme za celý zápas Tachov k ničemu nepustili, ale máme jenom bod," smutnil kouč domažlické rezervy Pavel Macháč.

Hostující Lukáš Hudec mohl být naopak s bodem spokojený. „Ještě hodinu před zápasem jsme dávali sestavu dohromady. Bylo důležité, že jsme přežili úvodních dvacet minut, kdy měli domácí obrovské šance. Pak už se hra postupně v poli vyrovnávala. My jsme tam měli nějaké náznaky, ale nic vyloženého jsme si nevypracovali. Pro nás cenná remíza," přiznal lodivod Tachova.