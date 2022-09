FC Rokycany – FK VIAGEM Příbram B 3:1

„V první půli to bylo od nás takové utahané a mdlé. Soupeř byl lepší, ale kombinoval jen po vápno. My jsme naopak udeřili z brejku, ale následně jsme zbytečně inkasovali. Nakonec jsme ale ještě přidali jeden gól a po pauze brzy další. Ve druhém poločase bylo znát, že už kluci trochu rozběhali tu únavu ze středečního zápasu. Kromě jedné velké šance, kterou chytil Dan Houdek, jsme si to pohlídali a zvládli jsme to,“ těšilo kormidelníka Rokycan Milana Dejmka.

Poločas: 2:1. Branky: 18. a 44. Procházka, 46. Pražský – 43. Voriazidis. Rozhodčí: Švorc. ŽK: 0:0. Diváci: 150. Sestava Rokycan: Houdek – Matas, Hereit, Glazer, T. Zajíček, Laubr (76. Stejskal), Procházka, Lehký, Michal Nový (69. Holek), Janota (63. Čeliš), Pražský (69. Titl). Trenér: Milan Dejmek.

Petřín Plzeň – Aritma Praha 3:1

„Zápas jako řemen. Nechyběla tomu kvalita, emoce ani góly. Prvních dvacet minut měli hosté převahu, pak jsme naopak tlačili my. Šance byly na obou stranách. Po pauze jsme měli trochu štěstí, když jsme přežili dvě tutovky Aritmy. Pak jsme proměnili penaltu, která předcházela akci, jež by bez faulu skončila gólem. V závěru to mělo ještě grády, když tam padaly karty. Opravdu těžko vydřené tři body proti kvalitnímu soupeři,“ uznal den po náročném zápase kormidelník fotbalistů plzeňského Petřína Radek Vodrážka.

Poločas: 1:1. Branky: 36. P. Zajíček, 80. z penalty J. Vodrážka, 87. Provod – 39. Trenkwitz. Rozhodčí: Ježek. ŽK: 6:2. Diváci: 86.

Sestava Petřína: Edelman – Kotěšovec (70. J. Vodrážka), Bednář (88. Štefl), Kohout, Vinkler, Lisý, P. Zajíček (88. Zíma), Provod, Klich, Heller (70. Vanc), Demeter (85. Tětek). Trenér: Radek Vodrážka.

Jiskra Domažlice B – SK Tochovice 3:0

„Fotbalové to příliš nebylo. Máme ale tři body a jsme spokojení. První půl hodina zápasu byla od nás špatná, kazili jsme lehké přihrávky a neseděl nám ani terén. Pak nás ale uklidnila hezká branka Janči, po níž jsme přidali brzy další gól ze standardní situace. Na konci tam po strkanici ještě padly nějaké karty a následně Pavel Javorský definitivně rozhodl o našem vítězství,“ hodnotil duel kouč béčka Jiskry Domažlice Stanislav Vítovec.

Poločas: 2:0. Branky: 36. Janča, 40. Voves, 90+5. Javorský. Rozhodčí: Doubrava. ŽK: 7:4. Diváci: 100. Sestava Domažlic B: Bratanič – Tomáš Korelus, Lukáš Korelus, Sedláček, Jahn (90. Sloup), Vojtko, Voves, Vlček (72. Buršík), Nedvěd (89. Hojda), Janča (72. Soupír), Bílik (90. Javorský). Trenér: Stanislav Vítovec.

SENCO Doubravka – Sokol Lom 2:3

„Začali jsme výborně, z prvního útoku jsme vstřelili branku. Pak byl Lom aktivnější, ale dobře jsme bránili a dali jsme z brejku druhý gól. Bohužel postupem času jsme museli střídat několik hráčů kvůli zranění. Navíc jsme si nepohlídali standardky, po nichž hosté vyrovnali. Navrch se nám zranil ještě brankář v závěru, kterého jsme nemohli už ani vystřídat. Tlak Lomu sílil a nakonec vstřelili rozhodující branku. Pro nás hodně smolný zápas. V posledních dvou utkáních jsme ztratili čtyři body,“ mrzelo kouče SENCA Josefa Michálka.

Poločas: 2:0. Branky: 1. Patrovský, 22. Künstner – 50. Slavík, 63. Grobár, 90. Šimák. Rozhodčí: Hamouz. ŽK: 3:4. Diváci: 100.

Sestava Doubravky: Luhový – Martin Nový, Světlík, Fleissig (77. Uzlík), Česák (55. J. Trojanec), Patrovský (30. Těžký, 77. Řehoř), Paul, Ungr, Vacata, Krejčí, Künstner. Trenér: Josef Michálek.

SK Otava Katovice – SK Horní Bříza 7:1

„Neplnili jsme to, co jsme si řekli. Na začátku jsme udělali dvě fatální chyby a bylo prakticky po zápase. Z počátku druhé půle jsme ještě drželi přijatelný výsledek, ale pak na to hráči úplně rezignovali. Místo abychom to rozumně dohráli, tak jsme si přišli zahrát fotbal a úplně jsme nesmyslně otevřeli obranu. Toho Katovice, které jsou dopředu silné, využily. A byl z toho debakl,“ neskrýval nespokojenost trenér Horní Břízy Martin Löffelman.

Poločas: 3:1. Branky: 12. J. Paukner vlastní, 9. a 14. Požárek, 59. Habor, 72., 83. a 90. D. Bálek – 39. z penalty Kraček. Rozhodčí: Dohnal. ŽK: 1:1. Diváci: 181. Sestava Horní Břízy: Schimmer – Sedlecký (63. Šimice), Lavička, Rous, Martin Paukner, Do Thang Tung, Šmíd (63. Šebek), Koudele (46. Trojanec), Tichý, Kraček, Jan Paukner. Trenér: Martin Löffelman.

SK Hořovice – SK Klatovy 1898 1:1

„Máme bod z venku, což asi není špatné, ale já jsem zklamaný. Dostali jsme gól v závěru z přímého kopu a mě tohle mrzí zejména kvůli klukům, kteří bojovali a mnozí na hřišti nechali všechno,“ říkal chvíli po zápase trenér klatovských fotbalistů Michal Hoffmann.

„Dali jsme brzy branku, ale škoda, že jsme nepřidali druhou. Měli jsme tam na začátku další tutovku a některé náznaky, které jsme však nevyužili. Hořovice měly optickou převahu i díky standardním situacím, ze kterých hrozily, protože v kádru měly vysoké hráče. A z jedné akce nakonec udeřily. Myslím si, že ze hry by gól ale domácí nedali,“ doplnil kouč Klatov.

Poločas: 0:1. Branky: 81. Veselý – 3. Krejčiřík. Rozhodčí: Vojáček. ŽK: 1:3. Diváci: 150. Sestava Klatov: Valeš – Ferko, Šoul, Presl, Janda (69. Marek), Mészáros, Krejčiřík, Holík (63. Hoang), Brabec, Lukeš, Prančl. Trenér: Michal Hoffmann.

