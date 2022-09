„Horní Bříza mě oslovila poprvé, když se rozhodla vzít postup do divize. V té době jsem ale na tom zdravotně nebyl dobře a navíc jsem byl delší dobu mimo fotbalové dění. Tehdy jsem se rozhodl do toho ještě nejít," vysvětloval zkušený kouč.

Zlom však nastal na začátku sezony, když Horní Bříza prohrála tři utkání v řadě.

„Po začátku, když se nepovedlo několik zápasů, byli za mnou samotní hráči, že jim nesedí trenéři, a jestli bych to nezkusil a nešel do toho. Pak do toho vstoupil také pan Kapr. Následně jsem souhlasil s tím, že do toho půjdu a pokusíme se s tím něco udělat," pokračoval Martin Löffelman, jenž místní prostředí velmi dobře zná.

„Působil jsem v Horní Bříza dlouhou dobu, takže jsem trochu věděl, do čeho jdu. Zároveň se ale za tu dobu hráčský kádr hodně proměnil, takže poznávám postupně všechny hráče," prozradil devětapadesátiletý lodivod.

Na nějaké dlouhé rozkoukávání ale neměl příliš čas. Za sebou už má první ostrý duel, v němž Horní Bříza podlehla rezervě Domažlic 0:3. I tento zápasu ukázal novému trenérovi, že je třeba posílit stávající mančaft, pokud má být ve čtvrté nejvyšší soutěži konkurenceschopný.

„Máme hodně úzký a zároveň ne moc zkušený kádr. Potřebovali bychom dva zkušenější hráče, kteří to trochu usměrní. Mám některé vyhlídnuté a uvidíme, jak to dopadne. S vedením klubu jsem domluvený, že pokud ty hráči týmu výkonnostně pomůžou, jsme ochotní jim i nabídnout určité podmínky. Sezona se ale neodstartovala dobře a o to těžší je někoho nalákat, aby k nám přišel, když ví, že ho čeká boj o záchranu," je si vědom Martin Löffelman.

Další zápas čeká Horní Břízu v sobotu od 17. hodin na půdě nepříjemných Hořovic. Ty v minulém kole zaskočily Lom, aspiranta na postup, který porazily na jeho půdě 1:0.

