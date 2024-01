Fotbalisté Tachova vstoupili na začátku ledna do zimní přípravy pod vedením nového trenéra Lukáše Hudce, který nahradil po konci podzimní části Jaroslava Ptáka. Na prvním tréninku měl bývalý fotbalista, který ještě v uplynulé sezoně hájil barvy právě Tachova, k dispozici kromě jednoho jména totožný kádr, který měl divizní tým i na podzim.

Tachov (na archivním snímku v modrých dresech) odstartoval přípravu remízou s Rapidem | Foto: Deník/Zdeněk VAIZ

„Skončil Tomáš Habart, což je pro nás citelné oslabení. Na podzim nám výrazně pomohl, ale teď už nebude pokračovat z časových a rodinných důvodů. Poděkovali jsme a ani jsme ho nepřemlouvali, protože takové rozhodnutí je pochopitelné. Ostatní hráči zůstávají, ale určitě chceme tým ještě rozšířit. Nějaká jména v hledáčku máme, ale zatím je nechci prozrazovat. Každopádně platí, že chceme získávat hráče, kteří jsou z regionu," vysvětloval nový tachovský kormidelník.

Plán zápasů FK Tachov - zimní příprava: Tachov - Rapid 1:1, sobota 27. ledna, 14.00: Tachov - Trstěnice, sobota 3. února, 10.30: Sokolov - Tachov, sobota 10. února: SENCO - Tachov, sobota 17. února, 10.30: Vohenstrauss - Tachov (hřiště Weiden), sobota 24. února, 14.00: Tachov - Holýšov, sobota 2. března, 11.00: Cheb - Tachov.

Tachov odstartoval přípravu pod novým koučem remízou

Pro něj to bude na začátku trenérské kariéry pořádná výzva. Věří však, že jí dotáhne do zdárného konce v podobě záchrany Tachova v divizi. „Moc se těším. Věřím, že společně týmem to zvládneme a vyhneme se sestupu. Na podzim výkony neodpovídaly získaným bodům. Pokud na ně navážeme, věřím, že body přijdou," pokračoval Lukáš Hudec

Ten si je i vědom, co tachovské fotbalisty nejvíce sráželo v podzimních zápasech. „Bez gólů se nevyhrává, takže určitě na koncovce chceme zapracovat. Zaměříme se ale na všechny herní činnosti, příprava je dlouhá," dodal Hudec.

V přípravě se dosud Tachov utkal s plzeňským Rapidem, s nímž remizoval 1:1. V plánu má ještě sehrát dalších šest zápasů.

