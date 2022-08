„Sice jsme se soustředili především na to, abychom s naším béčkem postoupili do krajského přeboru, ale sedmá příčka v divizi byla pro nás asi mírným zklamáním. Chtěli jsme určitě skončit do čtvrtého místa,“ říká lodivod.

Unikátní příloha pro fotbalové fajnšmekry. Kupte si Deník ve čtvrtek 4. srpna

„Rozhodně jsme měli na to, abychom skončili výš, ale podle mě nás srazilo hlavně to, že jsme hráli relativně v klidu a nebyl na nás vyvíjen žádný tlak. Na podzim jsme prohráli pouze dva zápasy, ale ve druhé části sezony jsme pár utkání zbytečně ztratili a nakonec se tabulkou v závěru propadli. Bylo to ale spíš o hlavě než o tom, že bychom na to sportovně neměli,“ míní kouč.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech).Zdroj: David Koranda

Přestože sedmá pozice nebyla pro tým ze Slovan to pravé ořechové, cíle klubu se pro nadcházející fotbalový ročník ani teď nemění.

„Chceme postoupit do ČFL! Netajíme se tím, i když si uvědomujeme, že to bude nesmírně složité. Hrajeme prakticky jen s vlastními odchovanci a s nimi se do třetí ligy snad ještě nikomu na celém světě postoupit nepovedlo. Pro nás je to ovšem velká výzva a cíl,“ hlásí odhodlaně duše Petřína.

Petřín prohrál a v poháru končí. Divizní Újezd rozhodl na malé umělce v úvodu

I kdyby se to však nepovedlo, hlavu na západě Čech věšet nebudou. „Horší než pátí nebo šestí být snad ani nemůžeme, ale míříme vysoko. Kdybychom skončili na horší než páté či šesté pozici, bylo by to zklamání,“ má jasno padesátiletý trenér Vodrážka, jehož tým prožil celkem povedenou přípravu. I když…

Vyhrál Memoriál Josefa Šerlovského v Postřekově, porazil 6:2 devatenáctku Viktorie Plzeň a dokázal například remizovat 2:2 s již třetiligovými Přešticemi. Ale naopak vypadl v MOL Cupu, kde v předkole prohrál na umělce v Újezdu u Průhonic s domácím divizním SK Praha Újezd 2:4.

Fotbalisté SK Petřín Plzeň (na archivním snímku hráči v červených dresech).Zdroj: David Koranda

V prvním kole nové sezony v divizní skupině A přivítá doma Petřín v sobotu dopoledne Katovice, které vloni získaly pouze o bod víc než plzeňští fotbalisté a skončily šesté. Podaří se souboru trenéra Radka Vodrážky vykročit směrem za svým vytouženým cílem tou správnou nohou?

Soupiska SK Petřín Plzeň - podzim 2022

Brankáři: Vojtěch Suchý (99), David Edelman (01). Obránci: Patrik Klich (00), Adam Kohout (99), Ondra Vinkler (00), Martin Trojovský (98), Dan Vodrážka (02), Jan Treml (04). Záložníci: Václav Lisý (87), Petr Bednář (88), Michal Provod (00), Matěj Štefl (99), David Heller (00), Petr Zajíček (00), Jakub Tětek (01). Útočníci: Zdeněk Šimáně (00), Jan Vodrážka (00), Aleš Demeter (01), Kryštof Bílik (01), Lukáš Kotěšovec (01). Přišli: Jan Treml (z dorostu SK Petřín Plzeň). Odešli: Kryštof Bílik (v jednání – Domažlice). Trenéři: Radek Vodrážka (hlavní trenér), Jan Pleticha, Jaroslav Levý, Aleš Rada. Trenéři brankářů: Pavel Hrabačka st., Tomáš Pfleger. Sportovní manažer: Zdeněk Pfleger. Předseda oddílu: Jiří Bednář. Sekretář: Jakub Hačka.

Z Husových sadů odešlo v létě pět hráčů, Rokycany mají ale i tak na víc