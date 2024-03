Během podzimní části jste vynechal řadu zápasů kvůli nepříjemnému zranění chodidla. Jak moc náročné to bylo? Nebudu lhát, náročné to bylo. Nejen z důvodu, že jsem tohle zranění nezažil, nelepšilo se a nevěděl jsem, jak dlouho bude trvat léčba. Zároveň jsem po podařeném vstupu do soutěže nemohl pomoci klukům na hřišti, když se úplně nedařilo.Už je vše v pořádku?Věřím, že ano. Zimní přestávka mi dost pomohla. Chodidla měla volno a zároveň jsem měl určité cviky na posílení.

Jaká byla pro vás letošní zimní příprava?

Byla plná očekávání. Nejprvez osobního důvodu, jestli budu moci trénovat naplno. Zároveň byla před námi spousta práce, abychom se připravili na jarní část. Osobně je pro mě zimní příprava dost důležitá, člověk z toho pak žije celý rok.

Pod kým jste zažil vůbec tu nejnáročnější přípravu?

Nejnáročnější byla určitě na Žižkově, ať s panem Nádvorníkem nebo s panem Trpišovským. To bylo hodně naběhaných kilometrů (úsměv).

Už patříte ke zkušeným a starším hráčům. Bolí tréninky o to víc?

Musím říct, že se zatím cítím pořád dobře a nějak si to nepřipouštím, že jsem starší. Samozřejmě občas nějaké ty bolístky jsou, ale to ke sportu patří.

Během zimy došlo ještě k výraznějšímu posílení týmu než v létě. Jak vnímáte přerod Doubravky?

Po podzimní části se dalo očekávat, že dojde k posílení. Byla místa, kde nás tlačila bota. Na některé posty přišly posily, na některých postech si musíme poradit i jinak. Každopádně ukáže až soutěž, jak se to podařilo. Věřím, že kluci, co přišli, ukážou své kvality a pomůžou nám k výsledkům, které chceme.

Jste osobně radši, když máte větší konkurenci?

Konkurence je v týmu vždy důležitá, hráč pak nemá tendenci zlenivět a mít pocit, že má něco jisté. Já to tak vždy měl, posouvá mě to a chci být lepší než ti druzí.

Stihlo si vše sednout během dlouhé zimní přestávky?

Pracovali jsme na určitém herním projevu, kterým bychom se na jaře chtěli prezentovat. Věřím, že s ním budeme úspěšní. V posledních zápasech už tam byly znát prvky, které po nás trenéři chtěli. Na první jarní kolo budeme dobře připravení.

Po nepříliš povedeném podzimu budete muset na jaře zabrat, abyste se co nejdříve dostali dál od pásma sestupu. Na jaké pozici byste Doubravku po sezoně rád viděl?

Druhá půlka sezony snadná nebude, to nebudu lhát. Věřím, že když dobře vstoupíme do jarní části, tak se nám bude hrát o to uvolněněji. Nicméně si nějak nepřipouštím, že hrajeme o záchranu. Chci každý zápas vyhrát, jako bychom byli první v tabulce. Musíme jít od zápasu k zápasu a uvidíme, co z toho na konci bude.

V minulé sezoně jste působil v nižší soutěži v Německu. Ještě pošilháváte po nějaké takové výzvě, nebo už plánujete zůstat na Doubravce?

Momentálně se soustředím na SENCO. Jsem tu spokojený, je tu skvělá parta. I proto jsem se vracel, chybělo mi to. Samozřejmě to není jen na mně, musí být se mnou spokojenost i na straně trenéra a vedení klubu.

