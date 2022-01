Ačkoliv do příbramského okresu Mýto odjíždělo pouze s jedenácti hráči, domů si přivezlo vítězství 2:0. V dresu Slavoje se střelecky prosadil Lávička, druhý gól si dali domácí sami. „Na to, jaký jsme měli náročný týden, to kluci zvládli dobře a podali dobrý a kvalitní výkon. Bylo nás přesně jedenáct, takže si dostatečně zahráli úplně všichni. Byl to ale první zápas po delší době, takže ke konci bylo vidět, že oběma týmům už docházejí síly," zhodnotil duel trenér Slavoje Mýto Luboš Vašica, jehož družinu v zimní přípravě čeká celá řada přátelských bitev. Například s Radnicemi nebo dorosteneckým výběrem Viktorie Plzeň.